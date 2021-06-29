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ЕВРО-2020 - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Франция – Швейцария 3:3 (4:5 пен). Бесславный вылет чемпионов мира

ЕВРО-2020
(1 голосов)

Фееричный камбек швейцарцев 

Франция – Швейцария 3:3 (4:5 пен). Бесславный вылет чемпионов мира

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Евро-2020. 1/8 финала

28 июня. Бухарест, Арена Националэ

Франция – Швейцария 3:3 (4:5 пен)

Голы: Сеферович (15, 81), Гавранович (90) – Бензема (57, 59), Погба (75)

Нереализованный пенальти: Родригес (55)

Франция: Льорис – Кимбембе, Ленгле (Коман, 46, Тюрам, 111), Варан – Рабьо, Канте, Погба, Павар – Гризманн (Сиссоко, 88) – Мбаппе, Бензема (Жиру, 94)

Швейцария: Зоммер – Родригес (Мехмеди, 87), Аканджи, Эльведи – Цубер (Фасснахт, 79), Джака, Фройлер, Видмер (Мбабу, 73) – Шакири (Гавранович, 73) – Сеферович (Шер, 97), Эмболо (Варгас, 80)

Предупреждения: Варан (30), Коман (88), Павар (91) – Эльведи (32), Родригес (62), Джака (76), Аканджи (108)

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Комментарии (77)
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djeff2015 (Запорожье)
29.06.2021 в 01:24
бл....как Команды бьются на поле......Швейцарцы просто удивили и поразили. на этом фоне "отличная игра" СБУ в двух первых матчах по словам Шевченко кажется аматорской.
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0
0
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Michael-K (Івано-Франківськ)
29.06.2021 в 01:17
Скажу відверто, що ніколи ще по ходу матчу я не міняв свої вподобання за кого вболівати. До початку матчу вболівав за французів, точніше не так за них, як проти швейцарців за минулорічну історію з технічною поразкою нашої збірної. І після 3-1 подумав собі – те вам і треба, заслужили. Але потім дивився як грають французи, вже перемогу практично святкують, якийсь танець Погба придумав після забитого голу, мабуть уроки хореографа брав. Замість того, щоб впевнено довести до перемоги гру, почали хєрньою займатись, розслабились… це ж зірки – визнані фаворити турніру, мільйонери одні. Тому після фінального свистка основного часу я став вболівати за швейцарців, подумав, що їх ще встигнуть грохнути, чи іспанці чи італійці/бельгійці. Дуже сильно хотів, щоб останній удар не забив Мбаппе, ця розпіарена супермегазірка, так і сталось, фантастика! Нічого не показав на турнірі по суті особливого, а понтів...більше ніж в кого небуть! Та й не дуже засмучений був після промаху, подумаєш мол… Справедлива поразка французів!
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+3
0
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hardcorepwnz (Украина)
29.06.2021 в 01:20
Когда-то у Роберто Баджо после промаха в серии пенальти вся карьера покатилась под откос. Конечно, то был финал, а не 1/8, да и Мбаппе очень молод и легкомысленен, чтобы слишком заморачиваться на этот счет. И слишком уж нарасхват, чтобы париться. Не забил и не забил.
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0
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
29.06.2021 в 01:25
а шева??
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hardcorepwnz (Украина)
29.06.2021 в 01:22
Еще один пример вспомню - промах Серхио Рамоса в серии пенальти с Баварией в сезоне 11/12, который превратил его из волосатой девочки в мужика и капитана, который потом принес Мадриду много побед. Так что бывает по разному.
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0
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usovvictor (Kharkov)
29.06.2021 в 01:17
..Бензема просто красавчик, представляю его горечь по пенальтям, ну а Мбаппе сам себя перехвалил, столько брака, не ожидал от него...
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0
0
ratio (Дн-жинск)
29.06.2021 в 01:16
Теперь у наших есть шанс разобраться со швейцарцами на поле , а не в кабинетах
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0
0
Термит (Киев)
29.06.2021 в 01:20
По сетке - только в финале, очень маловероятно...
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+1
0
Термит (Киев)
29.06.2021 в 01:15
Болел за хорватов, очень жаль, что им не хватило сил на овертай. В этом матче ни за кого не болел, но он вышел действительно классным! Спасибо командам!
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0
0
oda1979 (Запорожье)
29.06.2021 в 01:13
Мбаппе в РМ нормально будет смотреться. Шлифанут его там в нужных местах, будет гут. ПСЖ это болото.
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+1
-2
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hardcorepwnz (Украина)
29.06.2021 в 01:15
Вот хорошо, что вылетели, а то победили бы на Евро, не дай бог, и действительно президент ПСЖ уговорил бы на бешенные бабки. А так может задумается Мбаппе, что что-то в жизни идет не так. И ЛЧ не дается, и на Евро провалился. Пора что-то менять.
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-1
аалекс ( Крым)
29.06.2021 в 01:13
Какой Матч! Просто дух захватывает! У Швейцарии хорошая команда, но выбить главных претендентов на золото - это невероятно. Браво. Мбаппе - главный неудачник матча, но через это нужно пройти. Думаю, что Золотой мяч в обозримом будущем, от него никуда не денется.
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0
0
oda1979 (Запорожье)
29.06.2021 в 01:14
Болей за Дзюбу
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+2
-4
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shtrunc (Донецк-Хайфа)
29.06.2021 в 01:12
Украине на заметку!
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0
0
oda1979 (Запорожье)
29.06.2021 в 01:08
Всем хейтерам Швейцарии срочно обтекать. Лангле красава. Главное, что бы у банкротов на этом же уровне феерил . Как и гризя суперстар. Без дядьки Бензема забивать некому. Кажись Мбаппе своего потолка достиг. Бабла уже накосил -внукам хватит. Нафига упираться.
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-1
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hardcorepwnz (Украина)
29.06.2021 в 01:10
Лангле - это же находка для сборной Испании. Заслали казачка в сборную Франции, чтобы он их уничтожил изнутри, и все получилось. Теперь в соперниках куда менее опасная Швейцария.
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+1
0
Algrab (Костопiль)
29.06.2021 в 01:12
Так, єдиний, до кого немає претензій в складі Франції- це Бензема...А патлатий гризун знову показав свою слабохарактерність...Одне слово- представник Барселони...
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-1
Comment06 (Украина)
29.06.2021 в 01:07
Второй, еще более крутой футбольный триллер за один вечер! Нелюбимые хитросделанные швейцарцы абсолютно заслуженно выбили таких же нелюбимых самовлюбленных французов! И очень справедливо, что решающую ошибку допустил занесшийся на небеса Мбаппе! Невероятно, но дальше- без действующих чемпионов Европы и мира! Если наши сегодня проиграют, но так, как хорваты и французы- ни один украинский болельщик не то, что слова- взгляда плохого не бросит в адрес сборной Украины! Удачи!!!
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+1
0
oda1979 (Запорожье)
29.06.2021 в 01:10
Проиграют, но не так:))
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0
-2
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MES QUE UN CLUB
29.06.2021 в 01:07
А что там Мбаппе многомиллионный. Звезда не та наверное, папку Переса расстраивает. Не купит он такого . А вот Бензема, это всё, что в Реале, что в Алжире
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0
0
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ВікторАплодісмєнт (Київ)
29.06.2021 в 01:11
а барселонський транс Грізя так і не навчився реалізовувати виходи один на один пощастило що Бензема був на місці
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-1
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MES QUE UN CLUB
29.06.2021 в 01:16
Это правда, Гризманн тоже ещё то чудо. Столько в Барсе напортил, до сих пор злой А Бензема молодец.
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0
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hardcorepwnz (Украина)
29.06.2021 в 01:12
Бенз тащил эту богодельню, как мог. Увы, 6 лет футбольной жизни в сборной Франции Дешам у него украл. Уже не хватает Каримки на 120 минут, а то может и пенальти забил бы вместо малого))
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0
Mexxxxx (Просяная)
29.06.2021 в 01:04
Ну что шведы, способны вы завтра так же отыграться с 1:3, проявить характер. Сложно вам будет, тем более вы такие медлительные. (Наших поддержал, как мог, они сарказм любят в сторону соперника)
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0
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
29.06.2021 в 01:07
ура! мы ломим, гнутся шведы...(с)
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+1
0
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Loader (Днепр)
29.06.2021 в 01:04
"Прибытие поезда". 1896 год. Братья Люмьер. Ой нет. 2021 год. Братья Люмьер на рельсах под поездом.
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0
0
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Romerik (YNWA)
29.06.2021 в 01:04
Дивлячись на таку гру середняків в плей офф, я чогось став відчувати что ми ніби лишні на цьому святі 16-команд. Хотілося б помилитися, і щоб ми показали себе не гірше за інших. Тому що поки ніхто ні в одній парі не виглядав провально, навіть Голандія.
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+2
0
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usovvictor (Kharkov)
29.06.2021 в 01:02
...вот вам и 1/8 Евро!!! Прочитал, "после Испании-Хорватии" смотреть ничего неохота", а как такой расклад! Швейцарцы, такие "гвардейцы-швейцарцы", догнали и выбили фаворита турнира. А взяли то физикой и упорством "героев". Учитесь воле, учитесь, как надо за страну играть. Кстати, неизвестно, чтобы было не забей 4-й Испания "с глотком" воды, там тоже могла фортуна подвернуться... Просто безумие драматизма в этой серии, но каков футбол! Франция вылетела, невероятно, кто бы мог подумать, ...и от кого, от швейцарцев, невероятно....
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0
0
FCZK-1922 (Кировоград)
29.06.2021 в 01:05
Не плохо сборная нигов и балканцев за честь Швейцарии постояли)))
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0
0
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usovvictor (Kharkov)
29.06.2021 в 01:11
...еще как неплохо - не верил в 3-1, но вон как фортуна все обернула. Турнир просто кладезь неожиданностей, ...свергает с пьедесталов всех почти вышестоящих, не удивлюсь, что и немцы могут не доползти, хотя Англия тоже сейчас не конфета....
0
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
29.06.2021 в 01:14
англия всё же менее смотрится, поэтому выход на неё был бы неплох
0
0
FCZK-1922 (Кировоград)
29.06.2021 в 01:17
Мне кажется у бритов составчик поярче будет чем у немцов, хотя, это наверное самая ровная и непредсказуемая пара 1/8.
0
0
FCZK-1922 (Кировоград)
29.06.2021 в 01:01
Лучший матч турнира на данный момент. Хоть и ненавижу эту сырную сборную, но мой им респект, выбили чуть ли не главного фаворита. Жаль Хорватам не хватило сил выбить недосборную. Как по мне этот ЧЕ самый ровный, посмотрите как андердоги снимают скальп за скальпом с фаворитов, а если ещё вспомнить Венгров, да и Австрия изрядно погоняла макаронников. Ждём завтра сюрпризов от наших.
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+1
0
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almostfullmoon (Днепропетровск)
29.06.2021 в 01:04
Если у тебя потонцеальные фавориты - недосборные, то как же ты отзыааешься про нашу сборную?
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+1
0
FCZK-1922 (Кировоград)
29.06.2021 в 01:07
Ну почему же, Бельгия Англия и Италия очень даже фавориты.
0
0
Chuzman
29.06.2021 в 01:08
Так сб. СССР, не играет на Евро 2020.
0
-1
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alex 66 (Кременчук)
29.06.2021 в 01:00
Стоит заметить,что сегодня мы смотрели 2 великолепных матча.
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+4
0
Rosanero (palermo)
29.06.2021 в 00:59
Господи поможи нашим завтра теж бій дати.
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+2
0
Fishing 555 (Rivne)
29.06.2021 в 01:03
Сожалію але Господь до футболу діла немає ніякого. Так шо не допоможе.
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0
0
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MES QUE UN CLUB
29.06.2021 в 01:11
100% Спасибо тебе за правду, а то эти люди Бога во все свои дела грешные подключить хотят.
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notfootballer
29.06.2021 в 00:59
Що за гра вкінці другого овертайму? Стільки французи мали можливостей забити. Де прострільні удари? Що це за напівудар Мбаппе? Остання пенальті дивною здалася, за 0.5 секунди до удара воротар показав пальцем лівої руки а Мбаппе одразу вдарив у протилежну сторону, та й удар не сильний був. Враження, що "злили" перемогу. Хоча, є радість за Швейцарію.
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0
-1
Зритель (Харьков)
29.06.2021 в 00:58
Все борются до конца, замены делают, тактику меняют, если надо. Такое впечатление, что Украина играет в какую-то другую игру.
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+2
0
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Romerik (YNWA)
29.06.2021 в 00:58
Признавайтесь, ви тоже знали що черепашка ніндзя не заб'є пенальті, коли він йшов до позначки. Я чогось не сумнівався що так і буде
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+4
0
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hardcorepwnz (Украина)
29.06.2021 в 00:59
Да уж, не его матч. И не его турнир.
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+2
-1
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alex 66 (Кременчук)
29.06.2021 в 00:57
Доигрались жабоеды? Кантоны и Вас опустили. Золотой мальчик в трусиках Килиан обоср@лся
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+2
-1
Mexxxxx (Просяная)
29.06.2021 в 00:57
Сколько ж команд показали игру на зубах, бились и грызли землю. Венгрия, Дания, Швейцария, та и Хорватия и Чехия и Австрия. Молодцы, вы настоящие футболисты, игроки, бойцы!
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+4
0
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Барселиниус (землянин)
29.06.2021 в 01:23
И заметь.. практически все БЕЛЫЕ команды. Бойцы! Герои! Мужики! А обезьяны разбежались..
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0
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hardcorepwnz (Украина)
29.06.2021 в 01:24
Чемпионат Европы по футболу или Мбабу против Мбаппе
0
0
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Romerik (YNWA)
29.06.2021 в 00:56
Прогавили момент французи, коли Шовковський був по сусідству в Бухаресті. Треба було його ще вчора з рейсу на Шотландію знімати.
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+1
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
29.06.2021 в 00:57
бухого?
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+1
0
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Romerik (YNWA)
29.06.2021 в 00:59
А что праздновали? Выход в 1/4 уже?
0
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
29.06.2021 в 01:02
вечер в европе))))
+1
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
29.06.2021 в 00:56
при пенальти кто фолил - варан? второй гол петухов - вне игры?
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0
0
Джин Тоник (R)
29.06.2021 в 00:55
ШВЕЙЦАРИЯ КРАСАВЦЫ!лучший матч ГОДА!!!Спасибо за игру.Нас бы они вынесли в одну калитку.Настоящие бойцы!!!Удачи им в турнире!Чтоб выграли Эвро!!!Умницы!!!Вот так нужно играть!!!
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+3
-1
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att119 (Луцьк)
29.06.2021 в 00:55
Покажіть нашим лузерам цю Швейцарію, Хорватію, Австрію, Венгрію, як мужикі грають у футбол. Але про що це я, там же хронічна втома.... там вже напевно в перерві з Македонією були валізи на Мальдіви спаковані.
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+2
-1
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hardcorepwnz (Украина)
29.06.2021 в 01:00
Жены же приехали)) Какие там уже Македонии, мамки сказали быстро на морэ
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0
0
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Барселиниус (землянин)
29.06.2021 в 01:15
Ой, да хватит уже на наших пацанов гнать и шо-то им показывать. Это уже не смешно, заезженно и глупо..
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0
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hardcorepwnz (Украина)
29.06.2021 в 00:54
Флорентино, предлагай лямов 50, больше этот бездельник не стоит. Ну и отдельное спасибо Барселоне за Лангле, с него все началось
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+1
0
Algrab (Костопiль)
29.06.2021 в 00:58
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0
0
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Барселиниус (землянин)
29.06.2021 в 01:11
А Вараном закончилось.
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0
0
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hardcorepwnz (Украина)
29.06.2021 в 01:13
Ну Рамоса же не было, че с него взять))
0
0
VAO (Луганск)
29.06.2021 в 00:54
это чудесно
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0
0
typeR (Луганск)
29.06.2021 в 00:54
Сегодня мы узнали, что отыграть два мяча у фаворита на последней трети тайма - не подвиг на этом чемпионате. Ну и что Мбаппе - записная переоцененная фигня. Все моменты, где он должен был решать и доказывать свой звездный статус - он бездарно отправил в топку. И это даже пеналь не в счет.
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+3
0
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hardcorepwnz (Украина)
29.06.2021 в 00:58
Ну не то чтобы переоцененный, но что слишком много общается с Неймаром - это точно. В 2018 году Мбаппе был намного ярче, никого не упрекал и не считал себя суперзвездой. На этом Евро суперзвезда села в лужу.
Ответить
+1
0
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Барселиниус (землянин)
29.06.2021 в 01:10
Скоро звезда вступит в Мадрид..
0
0
Algrab (Костопiль)
29.06.2021 в 00:53
Оце сьогодні команди видали!!!
Ответить
+1
0
Ol-g (Одесса)
29.06.2021 в 00:53
Обе команды - звери.
Ответить
+1
0
Rosanero (palermo)
29.06.2021 в 00:56
А ще додати матч Іспанія Хорватія і виходить день гладіаторів.
Ответить
0
-1
TIRAN (Донецк (Украина!))
29.06.2021 в 00:53
Отсосите, петухи!
Ответить
+3
0
Джин Тоник (R)
29.06.2021 в 00:56
Иди в Донецк,пешком
Ответить
+1
-3
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Барселиниус (землянин)
29.06.2021 в 01:06
Жабы.
Ответить
0
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
29.06.2021 в 01:09
эмблему их видел?)))
0
0
magnum power (БОМЖ)
29.06.2021 в 00:53
приємно, чорт забирай, коли Голландія, Португалія і Франція вилітають раніше наших))
Ответить
+2
0
avatar
att119 (Луцьк)
29.06.2021 в 00:56
100% - наші до завтра ще протримаються
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+1
0
octavi4 (Warszawa)
29.06.2021 в 01:00
Мы вообще молодцы, за окном 2021 год, а мы ещё с Евро 2020 не вылетели!
Ответить
+3
0
Mexxxxx (Просяная)
29.06.2021 в 00:52
Даже не знаю, как же надо нашим сыграть завтра, чтоб поддержать уровень 1/8. Все, что мы просили от них пусть теперь забудут, завтра играть надо как последний раз в жизни, иначе за нами навсегда останется реноме – команда которая играет в антифутбол, на том и держится. Мы не должны испортить такой праздник футбола.
Ответить
+5
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
29.06.2021 в 01:00
звьозды в рекламе klo больше заработали
Ответить
0
0


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Колесим по истории ЕВРО

Первый чемпионат Европы по футболу среди сборных состоялся во много благодаря инициативе первого секретаря УЕФА француза Анри Делоне. Участие в турнире, который проходил по олимпийской системе, приняли 17 сборных, при этом многие статусные команды, как например, Англия, Италия, Германия, Швеция отказались играть, сославшись на загруженность футболистов в клубах. Полуфиналы и решающий поединок состоялись во Франции. В финальном матче сошлись сборные Югославии, которая в 1/2 была сильнее хозяев, и СССР, победившей Чехословакию. Основное время завершилось ничьей 1:1, а в овертайме победу советской команде, а с ней и титул первого Чемпиона Европы принес нападающий Виктор Понедельник.

Второй чемпионат Европы заметно расширил число участников – в этот раз в борьбу за трофей вступили 29 сборных. Как и четырьмя годами ранее, в финальный этап попадали четыре команды. Помимо хозяев испанцев в полуфинал вышли сборные СССР, Венгрии и Дании. Если советская команда практически не имела проблем в противостоянии с датчанами, то Испании пришлось изрядно потрудиться, чтобы сломить сопротивление Венгрии. Впрочем, дополнительные 30 минут игры в полуфинале не помешали Фурии Роха выиграть финальный матч. Решающий удар в ворота сборной СССР при счете 1:1 под конец игры нанес Марселино.

Во время третьего по счету чемпионата Европы организаторы изменили систему проведения турнира. 31 участник были разбиты на восемь групп, победители которых выходили в плей-офф. Финальный этап в этот раз принимала Италия, компанию которой составили Англия, СССР и Югославия. В матче между хозяевами и советской сборной финальный свисток арбитра зафиксировал счет 0:0. Поскольку на тот момент серию пенальти еще не придумали, победителя пришлось определять с помощью жребия, который был благосклонен к итальянской команде. В другой паре сильнее оказалась Югославия, которая, впрочем, ничего не смогла противопоставить хозяевам в финале – голы Луиджи Ривы и Пьетро Анастази сделали Италию третьим чемпионом Европы.

Финальный этап Евро-1972 состоялся в Бельгии, которая, как и остальные команды, прошла сито группового этапа и первого раунда плей-офф и вышла в полуфинал. В шаге от главного матча бельгийцев остановила сборная Германии, в составе которой блистали Франц Беккенбауэр, Гюнтер Нетцер и Герд Мюллер. Именно последний и предопределил исход поединка, забив два гола. Во втором полуфинале сборная СССР победила Венгрию благодаря точному удару Анатолия Конькова. В финале, правда, борьбы не получилось – Мюллер, который был признан лучшим игроком турнира, забил в ворота вратаря киевского "Динамо" Евгения Рудакова дважды, еще один мяч провел Херберт Виммер.

Пятый чемпионат Европы стал последним, на котором в финальную часть выходили лишь четыре команды. Впервые в полуфинале не оказалось сборной СССР, титул на стадионах в Загребе и Белграде должны были разыграть Югославия, Нидерланды, Чехословакия и ФРГ. Несмотря на наличие в своем составе таких звезд как Кройф и Нескенс, голландцы уступили чехам в овертайме. Дополнительное время понадобилось и для другого полуфинала – здесь Югославия вела со счетом 2:0, но растеряла преимущество и в итоге проиграла, пропустив три мяча от Герда Мюллера. Финал Евро-1976 вошел в историю как первый матч турнира, в котором была применена серия пенальти. В основное время немцы спаслись благодаря голу Хельценбайна на 90-й минуте, но в футбольной лотерея более крепкими нервы оказались у футболистов чехословацкой сборной. Решающий удар нанес Антонин Паненка, в честь которого впоследствии стали называть пенальти, пробитый "мягким" ударом по центру ворот.

Евро-1980 в какой-то мере стал революционным - УЕФА принял решение расширить состав участников финального этапа до восьми команд, в число которых вошли семь победителей отборочных групп и Италия как хозяйка турнира. Сборные были поделены на две подгруппы, победители которых выходили сразу в финал, а команды, занявший вторые места проводили матч за третье место. В квартете А больше других очков набрала сборная ФРГ, которая обыграла Чехословакию и Нидерланды, а также сыграла вничью с Грецией. Лучшими квартета В стали бельгийцы, которым для выхода в финал хватило победы над Испанией и ничьих с Италией и Англией. Героем решающей игры стал форвард сборной ФРГ Хорст Хрубеш, забивший одному из лучших вратарей того времени Жан-Мари Пфаффу два мяча.

Чемпионат Европы 1984-го года стал триумфальным для сборной Франции, которая и принимала турнир. Система проведения первенства вновь претерпела изменения – теперь из группы выходили по две команды, которые попадали в полуфинал. В группе А Дания, Югославия и Бельгия не смогли составить достойной конкуренции Франции, при этом вторыми стали датчане. Из группы В в четверку лучших вышли Португалия и Испания, которые оставили за бортом соревнований Румынию и ФРГ. В полуфинале Франция лишь в овертайме дожала Португалию, а Испания смогла победить Данию в серии послематчевых пенальти. В финальной игре победу хозяева принесли точные удары Брюно Беллона и Мишеля Платини. К слову, будущий президент УЕФА установил уникальное достижение – забил девять голов во всех пяти матчах турнира своей команды.

После долгого перерыва в финальную часть континентального первенства вновь пробилась сборная СССР. Команда, основу которой составляли игроки киевского «Динамо», во главе с Валерием Лобановским на групповом этапе победила голландцев и англичан, а также сыграла вничью с ирландцами. Второй в квартете В стала сборная Нидерландов. Параллельным курсом в полуфинал вышли Италия и хозяева чемпионата команда ФРГ. В первой игре за выход в финал голландцы добыли волевую победу над немцами, а на следующий день сборная СССР переиграла Скуадру Адзуру. В итоге Кубок достался сборной Нидерландов, которая в решающей игре забила советской команде дважды. При этом гол Марко ван Бастена был признан одним из лучших в истории чемпионатов Европы.

Чемпионат Европы, который навсегда остался в истории футбола как пример романтики и чуда. Корона досталась сенсационной сборной Дании, которая узнала о своем участии на турнире лишь за несколько дней до его начала. Югославы по политическим причинам были исключены из соревнований, и их место заняли именно датчане.

Также примечательно участие в Евро сборной СНГ – преемницы команды из СССР. Этот турнир - последний, в финальной части которого принимали участие лишь восемь команд. Сенсационным датчанам в финале противостояли действующие чемпионы миры, но Бундестим ничего не смогла поделать с Петером Шмейхелем и компанией.

Юбилейный десятый чемпионат Европы, который прошел в Англии, выиграла сборная Германии. Открытием этого турнира стали чехи, которые пробились в плей-офф, а затем и в финал форума из той же группы, что и немцы (Германия – первая, Чехия – вторая).

Последний триумфатор Евро - сборная Дании, - даже не вышел из группы. Именно на чемпионате Европы 1996 впервые было использовано правило "золотого гола". Впрочем, сработало новшество лишь в финальном поединке, когда Оливер Биркофф на 96-й минуте поразил ворота сборной Чехии. На предыдущих стадиях плей-офф лишь два матча закончились в основное время (в четвертьфинале немцы переиграли хорватов, а чехи – португальцев). Остальные пары определяли победителя посредством серии пенальти.

Первый в истории турнир, хозяином которого стали сразу две страны – Бельгия и Голландия. Также форум примечателен тем, что на нем впервые применялось правило аннуляции желтых и красных карточек после группового этапа. Первоначальная стадия турнира принесла несколько сенсаций: из группы не вышли англичане и немцы. Провались также чехи и сохозяева турнира – бельгийцы.

Четвертьфинал запомнился уничтожением футболистами сборной Голландии югославов – 6:1. Впрочем, представители страны тюльпанов были вынуждены сойти с дистанции в полуфинале, пропустив в главный матч турнира итальянцев. Там, - в финале, - состоялась настоящая драма. Команда Дино Дзоффа усилиями Дельвеккио открыла счет на 55-м обороте секундной стрелки и удерживала преимущество вплоть до третьей добавленной минуты. И когда уже казалось, что итальянцы станут чемпионами, Сильвен Вильтор забил спасительный для французов гол. А уже в дополнительном времени подавленные итальянцы пропустили "золотой гол" от Давида Трезеге.

Греция, феноменальная Греция. До сих пор команду Отто Рехагеля приводят как пример выдержки, организации, целеустремленности и дисциплины. По сетке плей-офф довольно уверенно шли хозяева португальцы, в то время как греки добывали натужные, ничем неприметные (с точки зрения игры победителей) победы над Францией и Чехией.

В финале, естественно, все рассчитывали на победу португальцев, тем более, что "европейские бразильцы" имели должок перед эллинами за поражение на групповой стадии. Но, как и несколькими неделями ранее, более успешной оказалась именно сборная Греции. Гол Ангелоса Харистеаса поверг в шок всю футбольную Европу.

Турнир в Австрии и Швейцарии. Именно с него началась золотая ера сборной Испании. Луис Арагонес еще до начала чемпионата Европы подвергся серьезной критике из-за решения не включать в заявку одну из самых ярких звезд испанского футбола Рауля Гонсалеса. Но после финального свистка итальянца Роберто Розетти, который зафиксировал победу испанцев 1:0 над немцами

в финале чемпионата Европе, скептики утихли. У испанцев и без Рауля было кому забивать. Лучшим бомбардиром турнира стал Давид Вилья, хорошо проявили себя также Фернандо Торрес (за все предыдущие промахи Эль Ниньо реабилитировался точным ударов в ворота Йенса Леманна) и Даниэль Гуиса. Наступило время тотального доминирования сборной Испании.

Впервые в истории чемпионат Европы продвинулся так глубоко на Восток европейского континента. Украина и Польша получили право принимать матчи форума и Донецк, в котором были сыграны пять поединков, стал самым восточным городом, который когда-нибудь принимал поединки Евро. Но для сборной Украины Донецк счастливым не стал.

На "Донбасс-Арене" команда Олега Блохина проиграла французам и англичанам, а посему победа над шведами в Киеве (два феноменальных гола Андрея Шевченко) полностью обесценилась. Одной из главных сенсаций турнира стала, пожалуй, полуфинальная победа итальянцев над немцами. Это были минуты славы одиозного Марио Балотелли. Но в финале итальянцы ничего не смогли противопоставить сверхмощным испанцам – поражение 0:4.

Третий раз в истории чемпионат Европы проходил на полях Франции. Исторический турнир, ведь впервые с момента основания в финальной части ЕВРО приняли участие 24 команды. Благодаря реформе, совершенной футбольными чиновниками, шанс приобщиться к празднику получили экзотические для такого уровня сборные Албании, Венгрии и Северной Ирландии.

Совершили прорыв и Уэльс с Исландией. А уважаемые Нидерланды, наоборот, оказались за бортом соревнования. Впервые сквозь сито отбора на Евро прошла и Украина (ведь в 2012-м году мы приняли участие в турнире как сохозяева соревнований). Однако непосредственно во Франции команда Михаила Фоменко провалилась.

Украинцы проиграли все матчи в группе, а открытием турнира стали сборные Исландии и Уэльса. Последний дошел до полуфинала, где уступил будущему победителю сборной Португалии. Большинство считает, что турнир заслужила выиграть Франция, однако Игра рассудила по-другому.

И снова 24 сборных в финальной части ЕВРО, однако теперь изменилась сетка квалификации. Вместо плей-оффа третьих мест квалификационных групп, организаторы устроили дополнительный конкурс для небезуспешных участников Лиги Наций.

Однако главная новинка состоялась в плоскости географии – сразу 12 сборных получили право называться хозяевами турнира. Соответственно, распределение команд по группам почти наполовину стало известно еще до жеребьевки финальной части.

Впервые на Евро отобралась сборная Финляндии, и впервые пробиться туда получили возможность футбольные карлики вроде Косово или Грузии. Впервые на турнире будет применена система VAR. И впервые на Евро напрямую (без плей-офф или автоматической путевки) отобралась сборная Украины. Подопечные Шевченко мощно провели квалификацию, оставив за спиной действующих чемпионов Европы.