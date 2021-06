Кока-колу тоже пьет: Джака поставил награду MVP матча перед Петковичем и посвятил ее тренеру

Полузащитник национальной сборной Швейцарии и "Арсенала" Гранит Джака был выбран лучшим игроком матча 1/8 финала против команды Франции (3:3, по пенальти – 5:4). Хавбек провел на поле все 120 минут и отметился результативной передачей на третий гол.

"Канонир" эффектно посвятил награду тренеру сборной Владимиру Петковичу:

“This is for you, coach”



Granit Xhaka gave his Man-of-the-Match award to manager Vladimir Petkovic ❤️#SUI pic.twitter.com/00sbc5ZNyb