Грозный: Отмечу нашего Забарного, а вот Мбаппе рано выдали авансы. Новые Месси и Роналду появятся не скоро

1966 год – чемпионат мира в Англии, где трофей выиграли хозяева в драматичном финале на "Уэмбли" против сборной ФРГ со счетом 4:2. 1968 год – чемпионат Европы в Италии, стадион "Олимпийский", на котором в финале сошлись хозяева Италия против сборной Югославии. Первый матч этих команд закончился в ничью 1:1, поэтому через день пришлось выйти на повторный финал, где "Скуадра Адзурра" выиграла со счетом 2:0. Англия была победителем 55 лет тому назад, а Италия чуть меньше 53 года еще прошлого века. И вот сборные сошлись вновь в финале за право быть победителем Евро-2020. За всю историю чемпионатов Европы лишь однажды победитель турнира определялся в серии пенальти – в 1976-м году. Тогда сборная Чехословакии была точнее в ударах с "точки", декласировав сильную сборную ФРГ чемпиона мира - 1974 со счетом 5:3, основное время – 2:2. На сей раз на стадионе "Уэмбли" хозяева сборная Англии в финале проиграла Италии в послематчевых пенальти со счетом 2:3. Своим мнением о финальной игре Евро-2020 поделился известный тренер и футбольный эксперт Вячеслав Грозный.

- Можно с уверенностью констатировать, финал удался! Напряжение до последнего удара в серии одиннадцатиметровых – интрига!

- А я и предполагал, что мы увидим такой финал. В современном футболе таков тренд, что в первую очередь достигают результатов те сборные, которые командно прилично играют на оборону. Как Англия, так и Италия были надежнее всех остальных команд в этом компоненте. Италия дошла до финала, не пропустив много мячей. Англия не пропустила с игры, и только после стандарта в матче с датчанами, и в финале после углового. Думаю, справедливо, что итальянцы стали чемпионами. Они играют более разнообразно, могут варьировать свою игру и менять рисунок по ходу матча. А вот у англичан мы этого не увидели. Имея огромный атакующий потенциал, они практически на последнем 24-м месте по ожидаемым голам. Статистика говорит о том, у них мало подходов к владениям соперника, расчет больше на надежную оборону, стандарты и упор на индивидуальные действия Стерлинга, Сака и Кейна. У Италии хорошо поставлена командная игра, поэтому закономерна их победа.

- Кто до начала финального этапа считался фаворитом?

- Лично я видел фаворитом сборную Франции. Нравились бельгийцы, но они сами виноваты, что внутренние разборки помешали им выступить лучше.

- В финале мы увидели тотальный футбол, когда защитники обеих сборных забивали мячи. У англичан отметился левый защитник, или как мы говорим латераль Шоу, а у итальянцев – центральный Бонуччи.

- Да, это так. Тотальный футбол, который мы увидели еще в 70-х, в исполнении голландцев. В данной игре функции Бонуччи были расширены, так как англичане стали играть в три центральных защитника, чтобы Шоу и Триппьер играли фланговых игроков, а в атаке как крайние нападающие. И Шоу забил мяч, находясь в точке нападающего. Это и есть тотальный футбол. Просто оборона Италии сыграла не правильно, не имел право правый защитник так далеко смещаться, а должен был играть рядом с Шоу, не давая ему принимать мяч. Когда контролируют и держат игроков группы атаки, именно защитники и опорные полузащитники включаются и часто влияют на разрушение атаки.

- В современном футболе защитник играет нападающего, а нападающий исполняет роль или защитника или полузащитника. Это мы и увидели, когда Кейн глубоко оттянулся в зону левого защитника, принял мяч, разогнал атаку с переводом вправо, завершившуюся голом.

- Сегодня функции игроков группы атаки расширились. Кстати, Кейн именно так играет в "Тоттенхэме", ему не нравится играть чистого "столба". Он более разнообразный форвард, в клубе хорошо взаимодействует с Соном, и это не является удивительным явлением. Сейчас на первый план выходит гибкая и правильная тактика, когда до штрафной нужно играть зонно, а внутри нее – персонально. Это является пока проблемой, и мы часто видим, когда игроки соперника находятся одни, свободно принимают, пробивают и забивают. В ближайшее время тренеры на это должны обратить внимание. Не умеют играть персонально, а действовать зонно в штрафной – это уже старомодно. Сегодня нужно научиться играть персонально. Вернулся тренд к защитникам, умеющим выигрывать единоборства, играть один в один. Поэтому пара центральных защитников Бонуччи и Кьеллини, которым на двоих семьдесят лет, лучшая на этом чемпионате Европы. Такая же надежная пара двух центрбеков сборной Англии Стоунз и Магуайр. Думаю, после Евро тренеры пойдут по пути такой профильной работы с защитниками, умение выполнять свои функции: надежность и качество без дополнительной страховки.

- Англия и Италия в финале проводили седьмую игру, но показали хорошую физическую готовность, играя 120 минут.

- Это искусство тренерского штаба и медицинского персонала, умение подвести игроков к финалу в надлежащих кондициях. Есть современные фармакологические средства, позволяющие быстрое восстановление после матчей, правильный тренировочный процесс, плюс хороший психологический микроклимат, что немаловажно, все вместе дает результат. Да, такого чемпионата уже не будет с дальними разъездами, и это ошибка, которую признал президент УЕФА Чеферин. Перелеты с места на место занимают дополнительные силы, и лишь сборная Англия была в комфортных условиях. Только один раз выезжала в Рим, чтобы сыграть с Украиной, все остальные поединки принимала на "Уэмбли", один матч в Дублине не в счет, это как дома. И самое главное, разрешили болельщикам вернуться на трибуны, и футболисты получили те эмоции, которых несколько лет не хватало. Это очень важный момент. Футбол без зрителей – это мертвый футбол!

- Наверное, для тренеров и футболистов сильный психологический стресс, когда проигрываешь в лотерею, в серии послематчевых пенальти. Кажется, легче перенести удар, если проиграть в основное время.

Любой проигрыш сложный для тренера и команды, тем более дома на родном стадионе, на глазах у своих болельщиков и всей Англии. Но нужно сказать, что англичане и так прыгнули выше головы, выйдя в финал, ведь их не рассматривали фаворитами. У них подросло хорошее поколение футболистов, и та система, которую они ввели в 2010 году, кстати, Саутгейт был в числе тех 5-6 реформаторов английского футбола, дала хороший результат. В тот период не было талантливых английских футболистов. Сам по себе английский футбол силен, вливаются большие деньги, но не росли молодые таланты. Разработали новую программу на уровне детско-юношеского футбола, повторюсь, которая сработала и дала результат. Мы видим таланты в лице молодых Маунта, Фодена, Сака и других. Но если вернутся к финалистам, то нужно быть объективным, итальянцы были значительно ровнее, и по организации игры смотрелись более современно. Это футбол. Все могло случиться. Тяжело проигрывать в серии одиннадцатиметровых ударов. Как мы говорим, время лечит. У сборной Англии в будущем хорошие перспективы.

- А будущих звезд мы увидели на Евро?

- Открытий как таковых мы не увидели. Хорошо показал себя девятнадцатилетний Сака из "Арсенала". Играть в таком молодом возрасте в национальной сборной, это дорогого стоит. Понравился левый защитник итальянец Спинаццола, жаль, что получил травму, приличный игрок, и будет прогрессировать. Конечно, блеснул вратарь Доннарумма. Голкипер высочайшего уровня, не случайно стал лучшим игроком чемпионата Европы. Все увидели, что не возраст и не фамилии, а твоя игра решает, поэтому Бонуччи и Кьеллини – лучшая пара центральных защитников. В тоже время амбиции Мбаппе слишком переоценены, рано выдали ему авансы. Он не скоро будет на одном уровне с Месси и Роналду. Жаль, что Фил Фоден не играл из-за травмы, в "МанСити" сделавший большой прогресс. Сильно прибавил Кьеза из "Ювентуса", ставший одним из лидеров группы атаки. Тот же Иммобиле после стартовых туров выглядел хуже, ожидания были большими. Как всегда на приличном уровне играл де Брюйне, мог еще лучше, но операция повлияла на игру. Считаю его лучшим диспетчером мирового футбола. Звездочки есть в каждой команде, нужно только время, чтобы они взошли. Не могу не упомянуть нашего Забарного, которого год назад никто не знал. Но новые Месси и Роналду не скоро появятся. В любом случае месяц наслаждались хорошим футболом.

- А что скажите об уровне сборных в финальном этапе?

- Могу сказать, в основном были равные команды. Ни у кого не было превосходства, уровень игры выровнялся. Та же Англия. Почему они дошли до финала? Да потому что их не устраивает роль английских футболистов и тренеров во внутреннем чемпионате. Лидерами являются иностранцы, и нет ни одного английского тренера, который тренирует топовую команду. Но вернемся к игрокам. Кроме Кейна, являющегося действительно лидером "Тоттенхэма", больше нет игроков, которые есть лидерами в сборной. Только через игру в сборной можно доказать, что местные тренеры не хуже иностранцев. А так слабых команд на Евро не было. Кому-то больше везло, кому-то меньше. Кто-то смог выйти из группы, а у других не получилось. В общем, уровень сборных и качество игры порадовало.