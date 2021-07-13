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Грозный: Отмечу нашего Забарного, а вот Мбаппе рано выдали авансы. Новые Месси и Роналду появятся не скоро

ЕВРО-2020
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Итоги Евро-2020 от известного тренера и эксперта

Грозный: Отмечу нашего Забарного, а вот Мбаппе рано выдали авансы. Новые Месси и Роналду появятся не скоро

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Сергей Шебек Автор UA-Футбол
Новина українською

1966 год – чемпионат мира в Англии, где трофей выиграли хозяева в драматичном финале на "Уэмбли" против сборной ФРГ со счетом 4:2. 1968 год – чемпионат Европы в Италии, стадион "Олимпийский", на котором в финале сошлись хозяева Италия против сборной Югославии. Первый матч этих команд закончился в ничью 1:1, поэтому через день пришлось выйти на повторный финал, где "Скуадра Адзурра" выиграла со счетом 2:0. Англия была победителем 55 лет тому назад, а Италия чуть меньше 53 года еще прошлого века. И вот сборные сошлись вновь в финале за право быть победителем Евро-2020. За всю историю чемпионатов Европы лишь однажды победитель турнира определялся в серии пенальти – в 1976-м году. Тогда сборная Чехословакии была точнее в ударах с "точки", декласировав сильную сборную ФРГ чемпиона мира - 1974 со счетом 5:3, основное время – 2:2. На сей раз на стадионе "Уэмбли" хозяева сборная Англии в финале проиграла Италии в послематчевых пенальти со счетом 2:3. Своим мнением о финальной игре Евро-2020 поделился известный тренер и футбольный эксперт Вячеслав Грозный.

- Можно с уверенностью констатировать, финал удался! Напряжение до последнего удара в серии одиннадцатиметровых – интрига!

- А я и предполагал, что мы увидим такой финал. В современном футболе таков тренд, что в первую очередь достигают результатов те сборные, которые командно прилично играют на оборону. Как Англия, так и Италия были надежнее всех остальных команд в этом компоненте. Италия дошла до финала, не пропустив много мячей. Англия не пропустила с игры, и только после стандарта в матче с датчанами, и в финале после углового. Думаю, справедливо, что итальянцы стали чемпионами. Они играют более разнообразно, могут варьировать свою игру и менять рисунок по ходу матча. А вот у англичан мы этого не увидели. Имея огромный атакующий потенциал, они практически на последнем 24-м месте по ожидаемым голам. Статистика говорит о том, у них мало подходов к владениям соперника, расчет больше на надежную оборону, стандарты и упор на индивидуальные действия Стерлинга, Сака и Кейна. У Италии хорошо поставлена командная игра, поэтому закономерна их победа.

Грозный: Отмечу нашего Забарного, а вот Мбаппе рано выдали авансы. Новые Месси и Роналду появятся не скоро - изображение 1

- Кто до начала финального этапа считался фаворитом?

- Лично я видел фаворитом сборную Франции. Нравились бельгийцы, но они сами виноваты, что внутренние разборки помешали им выступить лучше.

- В финале мы увидели тотальный футбол, когда защитники обеих сборных забивали мячи. У англичан отметился левый защитник, или как мы говорим латераль Шоу, а у итальянцев – центральный Бонуччи.

- Да, это так. Тотальный футбол, который мы увидели еще в 70-х, в исполнении голландцев. В данной игре функции Бонуччи были расширены, так как англичане стали играть в три центральных защитника, чтобы Шоу и Триппьер играли фланговых игроков, а в атаке как крайние нападающие. И Шоу забил мяч, находясь в точке нападающего. Это и есть тотальный футбол. Просто оборона Италии сыграла не правильно, не имел право правый защитник так далеко смещаться, а должен был играть рядом с Шоу, не давая ему принимать мяч. Когда контролируют и держат игроков группы атаки, именно защитники и опорные полузащитники включаются и часто влияют на разрушение атаки.

- В современном футболе защитник играет нападающего, а нападающий исполняет роль или защитника или полузащитника. Это мы и увидели, когда Кейн глубоко оттянулся в зону левого защитника, принял мяч, разогнал атаку с переводом вправо, завершившуюся голом.

- Сегодня функции игроков группы атаки расширились. Кстати, Кейн именно так играет в "Тоттенхэме", ему не нравится играть чистого "столба". Он более разнообразный форвард, в клубе хорошо взаимодействует с Соном, и это не является удивительным явлением. Сейчас на первый план выходит гибкая и правильная тактика, когда до штрафной нужно играть зонно, а внутри нее – персонально. Это является пока проблемой, и мы часто видим, когда игроки соперника находятся одни, свободно принимают, пробивают и забивают. В ближайшее время тренеры на это должны обратить внимание. Не умеют играть персонально, а действовать зонно в штрафной – это уже старомодно. Сегодня нужно научиться играть персонально. Вернулся тренд к защитникам, умеющим выигрывать единоборства, играть один в один. Поэтому пара центральных защитников Бонуччи и Кьеллини, которым на двоих семьдесят лет, лучшая на этом чемпионате Европы. Такая же надежная пара двух центрбеков сборной Англии Стоунз и Магуайр. Думаю, после Евро тренеры пойдут по пути такой профильной работы с защитниками, умение выполнять свои функции: надежность и качество без дополнительной страховки.

- Англия и Италия в финале проводили седьмую игру, но показали хорошую физическую готовность, играя 120 минут.

- Это искусство тренерского штаба и медицинского персонала, умение подвести игроков к финалу в надлежащих кондициях. Есть современные фармакологические средства, позволяющие быстрое восстановление после матчей, правильный тренировочный процесс, плюс хороший психологический микроклимат, что немаловажно, все вместе дает результат. Да, такого чемпионата уже не будет с дальними разъездами, и это ошибка, которую признал президент УЕФА Чеферин. Перелеты с места на место занимают дополнительные силы, и лишь сборная Англия была в комфортных условиях. Только один раз выезжала в Рим, чтобы сыграть с Украиной, все остальные поединки принимала на "Уэмбли", один матч в Дублине не в счет, это как дома. И самое главное, разрешили болельщикам вернуться на трибуны, и футболисты получили те эмоции, которых несколько лет не хватало. Это очень важный момент. Футбол без зрителей – это мертвый футбол!

Грозный: Отмечу нашего Забарного, а вот Мбаппе рано выдали авансы. Новые Месси и Роналду появятся не скоро - изображение 2

- Наверное, для тренеров и футболистов сильный психологический стресс, когда проигрываешь в лотерею, в серии послематчевых пенальти. Кажется, легче перенести удар, если проиграть в основное время.

Любой проигрыш сложный для тренера и команды, тем более дома на родном стадионе, на глазах у своих болельщиков и всей Англии. Но нужно сказать, что англичане и так прыгнули выше головы, выйдя в финал, ведь их не рассматривали фаворитами. У них подросло хорошее поколение футболистов, и та система, которую они ввели в 2010 году, кстати, Саутгейт был в числе тех 5-6 реформаторов английского футбола, дала хороший результат. В тот период не было талантливых английских футболистов. Сам по себе английский футбол силен, вливаются большие деньги, но не росли молодые таланты. Разработали новую программу на уровне детско-юношеского футбола, повторюсь, которая сработала и дала результат. Мы видим таланты в лице молодых Маунта, Фодена, Сака и других. Но если вернутся к финалистам, то нужно быть объективным, итальянцы были значительно ровнее, и по организации игры смотрелись более современно. Это футбол. Все могло случиться. Тяжело проигрывать в серии одиннадцатиметровых ударов. Как мы говорим, время лечит. У сборной Англии в будущем хорошие перспективы.

- А будущих звезд мы увидели на Евро?

- Открытий как таковых мы не увидели. Хорошо показал себя девятнадцатилетний Сака из "Арсенала". Играть в таком молодом возрасте в национальной сборной, это дорогого стоит. Понравился левый защитник итальянец Спинаццола, жаль, что получил травму, приличный игрок, и будет прогрессировать. Конечно, блеснул вратарь Доннарумма. Голкипер высочайшего уровня, не случайно стал лучшим игроком чемпионата Европы. Все увидели, что не возраст и не фамилии, а твоя игра решает, поэтому Бонуччи и Кьеллини – лучшая пара центральных защитников. В тоже время амбиции Мбаппе слишком переоценены, рано выдали ему авансы. Он не скоро будет на одном уровне с Месси и Роналду. Жаль, что Фил Фоден не играл из-за травмы, в "МанСити" сделавший большой прогресс. Сильно прибавил Кьеза из "Ювентуса", ставший одним из лидеров группы атаки. Тот же Иммобиле после стартовых туров выглядел хуже, ожидания были большими. Как всегда на приличном уровне играл де Брюйне, мог еще лучше, но операция повлияла на игру. Считаю его лучшим диспетчером мирового футбола. Звездочки есть в каждой команде, нужно только время, чтобы они взошли. Не могу не упомянуть нашего Забарного, которого год назад никто не знал. Но новые Месси и Роналду не скоро появятся. В любом случае месяц наслаждались хорошим футболом.

Грозный: Отмечу нашего Забарного, а вот Мбаппе рано выдали авансы. Новые Месси и Роналду появятся не скоро - изображение 3

- А что скажите об уровне сборных в финальном этапе?

- Могу сказать, в основном были равные команды. Ни у кого не было превосходства, уровень игры выровнялся. Та же Англия. Почему они дошли до финала? Да потому что их не устраивает роль английских футболистов и тренеров во внутреннем чемпионате. Лидерами являются иностранцы, и нет ни одного английского тренера, который тренирует топовую команду. Но вернемся к игрокам. Кроме Кейна, являющегося действительно лидером "Тоттенхэма", больше нет игроков, которые есть лидерами в сборной. Только через игру в сборной можно доказать, что местные тренеры не хуже иностранцев. А так слабых команд на Евро не было. Кому-то больше везло, кому-то меньше. Кто-то смог выйти из группы, а у других не получилось. В общем, уровень сборных и качество игры порадовало.

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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В статье: Вячеслав Грозный Евро-2020
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Колесим по истории ЕВРО

Первый чемпионат Европы по футболу среди сборных состоялся во много благодаря инициативе первого секретаря УЕФА француза Анри Делоне. Участие в турнире, который проходил по олимпийской системе, приняли 17 сборных, при этом многие статусные команды, как например, Англия, Италия, Германия, Швеция отказались играть, сославшись на загруженность футболистов в клубах. Полуфиналы и решающий поединок состоялись во Франции. В финальном матче сошлись сборные Югославии, которая в 1/2 была сильнее хозяев, и СССР, победившей Чехословакию. Основное время завершилось ничьей 1:1, а в овертайме победу советской команде, а с ней и титул первого Чемпиона Европы принес нападающий Виктор Понедельник.

Второй чемпионат Европы заметно расширил число участников – в этот раз в борьбу за трофей вступили 29 сборных. Как и четырьмя годами ранее, в финальный этап попадали четыре команды. Помимо хозяев испанцев в полуфинал вышли сборные СССР, Венгрии и Дании. Если советская команда практически не имела проблем в противостоянии с датчанами, то Испании пришлось изрядно потрудиться, чтобы сломить сопротивление Венгрии. Впрочем, дополнительные 30 минут игры в полуфинале не помешали Фурии Роха выиграть финальный матч. Решающий удар в ворота сборной СССР при счете 1:1 под конец игры нанес Марселино.

Во время третьего по счету чемпионата Европы организаторы изменили систему проведения турнира. 31 участник были разбиты на восемь групп, победители которых выходили в плей-офф. Финальный этап в этот раз принимала Италия, компанию которой составили Англия, СССР и Югославия. В матче между хозяевами и советской сборной финальный свисток арбитра зафиксировал счет 0:0. Поскольку на тот момент серию пенальти еще не придумали, победителя пришлось определять с помощью жребия, который был благосклонен к итальянской команде. В другой паре сильнее оказалась Югославия, которая, впрочем, ничего не смогла противопоставить хозяевам в финале – голы Луиджи Ривы и Пьетро Анастази сделали Италию третьим чемпионом Европы.

Финальный этап Евро-1972 состоялся в Бельгии, которая, как и остальные команды, прошла сито группового этапа и первого раунда плей-офф и вышла в полуфинал. В шаге от главного матча бельгийцев остановила сборная Германии, в составе которой блистали Франц Беккенбауэр, Гюнтер Нетцер и Герд Мюллер. Именно последний и предопределил исход поединка, забив два гола. Во втором полуфинале сборная СССР победила Венгрию благодаря точному удару Анатолия Конькова. В финале, правда, борьбы не получилось – Мюллер, который был признан лучшим игроком турнира, забил в ворота вратаря киевского "Динамо" Евгения Рудакова дважды, еще один мяч провел Херберт Виммер.

Пятый чемпионат Европы стал последним, на котором в финальную часть выходили лишь четыре команды. Впервые в полуфинале не оказалось сборной СССР, титул на стадионах в Загребе и Белграде должны были разыграть Югославия, Нидерланды, Чехословакия и ФРГ. Несмотря на наличие в своем составе таких звезд как Кройф и Нескенс, голландцы уступили чехам в овертайме. Дополнительное время понадобилось и для другого полуфинала – здесь Югославия вела со счетом 2:0, но растеряла преимущество и в итоге проиграла, пропустив три мяча от Герда Мюллера. Финал Евро-1976 вошел в историю как первый матч турнира, в котором была применена серия пенальти. В основное время немцы спаслись благодаря голу Хельценбайна на 90-й минуте, но в футбольной лотерея более крепкими нервы оказались у футболистов чехословацкой сборной. Решающий удар нанес Антонин Паненка, в честь которого впоследствии стали называть пенальти, пробитый "мягким" ударом по центру ворот.

Евро-1980 в какой-то мере стал революционным - УЕФА принял решение расширить состав участников финального этапа до восьми команд, в число которых вошли семь победителей отборочных групп и Италия как хозяйка турнира. Сборные были поделены на две подгруппы, победители которых выходили сразу в финал, а команды, занявший вторые места проводили матч за третье место. В квартете А больше других очков набрала сборная ФРГ, которая обыграла Чехословакию и Нидерланды, а также сыграла вничью с Грецией. Лучшими квартета В стали бельгийцы, которым для выхода в финал хватило победы над Испанией и ничьих с Италией и Англией. Героем решающей игры стал форвард сборной ФРГ Хорст Хрубеш, забивший одному из лучших вратарей того времени Жан-Мари Пфаффу два мяча.

Чемпионат Европы 1984-го года стал триумфальным для сборной Франции, которая и принимала турнир. Система проведения первенства вновь претерпела изменения – теперь из группы выходили по две команды, которые попадали в полуфинал. В группе А Дания, Югославия и Бельгия не смогли составить достойной конкуренции Франции, при этом вторыми стали датчане. Из группы В в четверку лучших вышли Португалия и Испания, которые оставили за бортом соревнований Румынию и ФРГ. В полуфинале Франция лишь в овертайме дожала Португалию, а Испания смогла победить Данию в серии послематчевых пенальти. В финальной игре победу хозяева принесли точные удары Брюно Беллона и Мишеля Платини. К слову, будущий президент УЕФА установил уникальное достижение – забил девять голов во всех пяти матчах турнира своей команды.

После долгого перерыва в финальную часть континентального первенства вновь пробилась сборная СССР. Команда, основу которой составляли игроки киевского «Динамо», во главе с Валерием Лобановским на групповом этапе победила голландцев и англичан, а также сыграла вничью с ирландцами. Второй в квартете В стала сборная Нидерландов. Параллельным курсом в полуфинал вышли Италия и хозяева чемпионата команда ФРГ. В первой игре за выход в финал голландцы добыли волевую победу над немцами, а на следующий день сборная СССР переиграла Скуадру Адзуру. В итоге Кубок достался сборной Нидерландов, которая в решающей игре забила советской команде дважды. При этом гол Марко ван Бастена был признан одним из лучших в истории чемпионатов Европы.

Чемпионат Европы, который навсегда остался в истории футбола как пример романтики и чуда. Корона досталась сенсационной сборной Дании, которая узнала о своем участии на турнире лишь за несколько дней до его начала. Югославы по политическим причинам были исключены из соревнований, и их место заняли именно датчане.

Также примечательно участие в Евро сборной СНГ – преемницы команды из СССР. Этот турнир - последний, в финальной части которого принимали участие лишь восемь команд. Сенсационным датчанам в финале противостояли действующие чемпионы миры, но Бундестим ничего не смогла поделать с Петером Шмейхелем и компанией.

Юбилейный десятый чемпионат Европы, который прошел в Англии, выиграла сборная Германии. Открытием этого турнира стали чехи, которые пробились в плей-офф, а затем и в финал форума из той же группы, что и немцы (Германия – первая, Чехия – вторая).

Последний триумфатор Евро - сборная Дании, - даже не вышел из группы. Именно на чемпионате Европы 1996 впервые было использовано правило "золотого гола". Впрочем, сработало новшество лишь в финальном поединке, когда Оливер Биркофф на 96-й минуте поразил ворота сборной Чехии. На предыдущих стадиях плей-офф лишь два матча закончились в основное время (в четвертьфинале немцы переиграли хорватов, а чехи – португальцев). Остальные пары определяли победителя посредством серии пенальти.

Первый в истории турнир, хозяином которого стали сразу две страны – Бельгия и Голландия. Также форум примечателен тем, что на нем впервые применялось правило аннуляции желтых и красных карточек после группового этапа. Первоначальная стадия турнира принесла несколько сенсаций: из группы не вышли англичане и немцы. Провались также чехи и сохозяева турнира – бельгийцы.

Четвертьфинал запомнился уничтожением футболистами сборной Голландии югославов – 6:1. Впрочем, представители страны тюльпанов были вынуждены сойти с дистанции в полуфинале, пропустив в главный матч турнира итальянцев. Там, - в финале, - состоялась настоящая драма. Команда Дино Дзоффа усилиями Дельвеккио открыла счет на 55-м обороте секундной стрелки и удерживала преимущество вплоть до третьей добавленной минуты. И когда уже казалось, что итальянцы станут чемпионами, Сильвен Вильтор забил спасительный для французов гол. А уже в дополнительном времени подавленные итальянцы пропустили "золотой гол" от Давида Трезеге.

Греция, феноменальная Греция. До сих пор команду Отто Рехагеля приводят как пример выдержки, организации, целеустремленности и дисциплины. По сетке плей-офф довольно уверенно шли хозяева португальцы, в то время как греки добывали натужные, ничем неприметные (с точки зрения игры победителей) победы над Францией и Чехией.

В финале, естественно, все рассчитывали на победу португальцев, тем более, что "европейские бразильцы" имели должок перед эллинами за поражение на групповой стадии. Но, как и несколькими неделями ранее, более успешной оказалась именно сборная Греции. Гол Ангелоса Харистеаса поверг в шок всю футбольную Европу.

Турнир в Австрии и Швейцарии. Именно с него началась золотая ера сборной Испании. Луис Арагонес еще до начала чемпионата Европы подвергся серьезной критике из-за решения не включать в заявку одну из самых ярких звезд испанского футбола Рауля Гонсалеса. Но после финального свистка итальянца Роберто Розетти, который зафиксировал победу испанцев 1:0 над немцами

в финале чемпионата Европе, скептики утихли. У испанцев и без Рауля было кому забивать. Лучшим бомбардиром турнира стал Давид Вилья, хорошо проявили себя также Фернандо Торрес (за все предыдущие промахи Эль Ниньо реабилитировался точным ударов в ворота Йенса Леманна) и Даниэль Гуиса. Наступило время тотального доминирования сборной Испании.

Впервые в истории чемпионат Европы продвинулся так глубоко на Восток европейского континента. Украина и Польша получили право принимать матчи форума и Донецк, в котором были сыграны пять поединков, стал самым восточным городом, который когда-нибудь принимал поединки Евро. Но для сборной Украины Донецк счастливым не стал.

На "Донбасс-Арене" команда Олега Блохина проиграла французам и англичанам, а посему победа над шведами в Киеве (два феноменальных гола Андрея Шевченко) полностью обесценилась. Одной из главных сенсаций турнира стала, пожалуй, полуфинальная победа итальянцев над немцами. Это были минуты славы одиозного Марио Балотелли. Но в финале итальянцы ничего не смогли противопоставить сверхмощным испанцам – поражение 0:4.

Третий раз в истории чемпионат Европы проходил на полях Франции. Исторический турнир, ведь впервые с момента основания в финальной части ЕВРО приняли участие 24 команды. Благодаря реформе, совершенной футбольными чиновниками, шанс приобщиться к празднику получили экзотические для такого уровня сборные Албании, Венгрии и Северной Ирландии.

Совершили прорыв и Уэльс с Исландией. А уважаемые Нидерланды, наоборот, оказались за бортом соревнования. Впервые сквозь сито отбора на Евро прошла и Украина (ведь в 2012-м году мы приняли участие в турнире как сохозяева соревнований). Однако непосредственно во Франции команда Михаила Фоменко провалилась.

Украинцы проиграли все матчи в группе, а открытием турнира стали сборные Исландии и Уэльса. Последний дошел до полуфинала, где уступил будущему победителю сборной Португалии. Большинство считает, что турнир заслужила выиграть Франция, однако Игра рассудила по-другому.

И снова 24 сборных в финальной части ЕВРО, однако теперь изменилась сетка квалификации. Вместо плей-оффа третьих мест квалификационных групп, организаторы устроили дополнительный конкурс для небезуспешных участников Лиги Наций.

Однако главная новинка состоялась в плоскости географии – сразу 12 сборных получили право называться хозяевами турнира. Соответственно, распределение команд по группам почти наполовину стало известно еще до жеребьевки финальной части.

Впервые на Евро отобралась сборная Финляндии, и впервые пробиться туда получили возможность футбольные карлики вроде Косово или Грузии. Впервые на турнире будет применена система VAR. И впервые на Евро напрямую (без плей-офф или автоматической путевки) отобралась сборная Украины. Подопечные Шевченко мощно провели квалификацию, оставив за спиной действующих чемпионов Европы.