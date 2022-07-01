Хорошо ли вы помните чемпионат Европы 2012? Квиз

Ровно 10 лет назад, 1 июля 2012 года, состоялся финал чемпионата Европы, который проходил в Украине и Польше. Победу в решающем матче одержала сборная Испании, разгромившая Италию 4:0.

Сегодня мы предлагаем освежить в памяти Евро-2012, пройдя наш квиз.