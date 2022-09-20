ЕВРО-2020 - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
УЕФА отстранил россию от участия в Евро-2024
Приятные новости
Фото: uefa.com / Автор: неизвестен
Национальная сборная россии не допущена к жеребьевке квалификации чемпионата Европы-2024. Об этом сообщил президент УАФ Андрей Павелко.
"россиянам просто не к чему готовиться. Как и требовал, россия не будет 9 октября в немецком Франкфурте. И по меньшей мере, до 2024 года им не светят официальные международные футбольные соревнования!
Евро-2024 пройдет без страны-агрессора! Слава Украине!" – написал Павелко на своей странице в Facebook.
Напомним, что 9 октября во Франкфурте состоится жеребьевка отборочного турнира Евро-2024.
Популярное сейчас
- Лидеры травмированы, соперники – мотивированы. С чем сборная Украины подходит к матчам Лиги наций
- Шотландия - Украина: где и когда смотреть матч Лиги Наций
- Федерация футбола Франции сделала заявление после отказа Мбаппе от фотосессии сборной
- РФС требует дисквалифицировать Петракова за его высказывания о войне
- Бо Круз покоряет Европу. Испанский баскетболист сыграл звезду НБА в кино, а вчера выиграл Евробаскет
- Красотка дня. Невероятная жена звезды Наполи Джованни Симеоне, которой он посвятил гол Милану. ФОТО