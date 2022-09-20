УЕФА отстранил россию от участия в Евро-2024

Национальная сборная россии не допущена к жеребьевке квалификации чемпионата Европы-2024. Об этом сообщил президент УАФ Андрей Павелко.

"россиянам просто не к чему готовиться. Как и требовал, россия не будет 9 октября в немецком Франкфурте. И по меньшей мере, до 2024 года им не светят официальные международные футбольные соревнования!

Евро-2024 пройдет без страны-агрессора! Слава Украине!" – написал Павелко на своей странице в Facebook.