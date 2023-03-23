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Первые очки квалификационной кампании. Казахстан – Словения 1:2. Обзор матча, видео голов
Казахстан - Словения ⋉ 1:2 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ Счет матча ⋙ 23.03.2023 ⋇ Отбор к Евро-2024 на UA-Футбол
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Казахстан и Словения стали первыми сборными, разыгрывавшими очки в квалификационной кампании Евро-2024. Словенцы были фаворитами, но для получения трех очков Вербичу и компании пришлось немало поработать. В итоге, есть победа и заявка на реальную конкуренцию с финнами и датчанами в группе Н.
Смотрите, как развивались события на поле в видеообзоре матча квалификации Евро-2024.
Отбор к Евро-2024. Группа H, 1-й тур
Астана Арена, Астана
Казахстан – Словения 1:2
Голы: Самородов 24 – Брекало 47, Випотник 78
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