Первые очки квалификационной кампании. Казахстан – Словения 1:2. Обзор матча, видео голов

Казахстан и Словения стали первыми сборными, разыгрывавшими очки в квалификационной кампании Евро-2024. Словенцы были фаворитами, но для получения трех очков Вербичу и компании пришлось немало поработать. В итоге, есть победа и заявка на реальную конкуренцию с финнами и датчанами в группе Н.

Смотрите, как развивались события на поле в видеообзоре матча квалификации Евро-2024.

Отбор к Евро-2024. Группа H, 1-й тур

Астана Арена, Астана

Казахстан – Словения 1:2

Голы: Самородов 24 – Брекало 47, Випотник 78