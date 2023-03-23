Отбор к Евро-2024. Группа H, 1-й тур

Паркен, Копенгаген

Дания – Финляндия 3:1

Голы: Хейлунд 21, 82, 90+3 – Антман 53

Хет-трик Расмуса Хейлунда принёс Дании заслуженную победу в Северном дерби. Для 20-летнего форварда "Аталанты" это был третий матч за взрослую сборную, и первый в стартовом составе, но уже спустя полтора часа фамилию Расмуса распевал весь 40-тысячный "Паркен". Дебют мечты для Хейлунда, подкрепивший мощное выступление всей сборной Дании этим вечером.

Хейлунд походит на Холланда не только любовью к хет-трикам и нордическим ликом. Их роднит лаконичный игровой стиль, завязанный на могучем корпусе, невероятной дистанционной скорости и умении правильно двигаться. Бесполезные в подыгрыше, и невероятно опасные в чужой штрафной. Иногда кажется, что Холланд умеет забивать из ничего. На самом деле это прерогатива Бенземы. Голы Холланда свидетельствуют о том, что мячи до него доходят.

А значит вся команда играет как надо. Та же история с Хейлундом. Дания сегодня показала очень мощный перфоманс по меркам сборных, ярко контрастирующий с их провалом на ЧМ. Спустя три месяца мы увидели обновлённую Данию, с новыми лицами, свежей игрой и устранением всех недостатков, сказавшихся в Катаре. А претензии на ЧМ были три – отсутствие внятной игры в последней трети, проблема нападающего и банальные стандарты, которые могли бы довести пресный датский футбол хотя бы до плей-офф.

Уже на 5-й минуте "алая гвардия" остроумно разыграла угловой, закончившийся опасным ударом Брэйтуэта близ 11-метровой отметки. Хитрая манипуляция персональными ориентировками финнов. Корнер был заработан после прохода Александера Ба и прострела на того же Брэйтуэйта. Фулбек "Бенфики" сегодня играл так, словно Даниэль Васс давно на пенсии, а сам Ба давно в сборной ключевой игрок.

Брэйтуэт здорово дополнял Хейлунда в роли второго форварда. И хоть экс-форвард "Барселоны" традиционно был бесполезен в завершении, но именно его действия генерировали остроту в первом тайме. Взаимодействие Мартина с Ба привело к дебютному голу на 21-й минуте. Брэйтуэйт здорово придержал мяч на границе штрафной, отпасовал на Ба, а Хейлунд замкнул его прострел, оказавшись первым на ближней штанге.

Дания играла весело и задорно, но на перерыв ушла лишь с минимальным перевесом. Подопечные Юлманда хотели решить эту проблему после перерыва, но здорово оплошали уже в дебюте второй половины. Резервный защитник датчан Нельссон грубо ошибся, выдернувшись из линии после длинного заброса Градецки. Похьянпало прокинул на Пукки, тот продлил на Антмана, и хавбек датского "Нордшелланда" сравнял счёт, использовав единственный просчёт хозяев за всю игру.

Это ненадолго выбило Данию из колеи, но вскоре игра снова пошла. Хейлунд проиграл рандеву Градецкому после умного паса Дамсгора, банально пробив на силу. Затем кипер "Байера" ещё раз спас после удара форварда "Аталанты" головой с близкого расстояния. Исчерпав этот ресурс, Юлманд в фирменном стиле сделал результат заменами. Свежий Винд скинул мяч на Хейлунда, и датчане повели после розыгрыша углового. А напоследок креативный Дарами накрутил на фланге двоих оппонентов, нашёл в штрафной того же Хейлунда, и тот оформил первый хет-трик за сборную.

3:1. Датчане снова влюбляют в себя, Юлманд совершает работу над ошибками в кратчайшие сроки, а новые лица не только быстро вливаются в команду, но и приносят результат.

Дания: Шмейхель – Ба, Кьер, А. Кристенсен (Нельссон, 18), Меле (Ларсен, 65) – Хейбьерг, Нергор, Йенсен (Биллинг, 77) – Дамсгор (Дарами, 65) – Брэйтуэйт (Винд, 77), Хейлунд

Финляндия: Градецки – Алхо, Вяйсянен, Иванов, Дженсен (Оллила, 74) – Лод (Форсс, 74), Кайринен, Камара, Антман (Сухонен, 72) – Пукки, Похьянпало

Предупреждения: Меле 17, Нергор 49 – Антман 33, Олилла 78