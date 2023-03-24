Шоу не будет. Защитник сборной Англии пропустит матч против Украины

Левый защитник сборной Англии Люк Шоу не доиграл стартовый матч отбора Евро-2024 против Италии (2:1).

27-летний футболист был удален с поля. На 80-й минуте встречи он получил вторую желтую карточку. Первое предупреждение он получил за две минуты до этого.

Соответственно, Шоу пропустит матч 2-го тура отборочного турнира Евро-2024 против Украины, который пройдет 26 марта на "Уэмбли". Стоит отметить, что Люк принял участие во всех 8 последних матчах английской сборной.