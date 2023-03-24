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Франция к 8-ой минуте вела с Нидерландами 2:0. Через 13 минут Мбаппе забил первый гол с капитанской повязкой
Гризманн прервал безголевую серию
Фото: https://twitter.com/equipedefrance
Франция уже на 8-ой минуте матча отбора к Евро-2024 с Нидерландами вела в счете 2:0. На 2-й минуте отличился Антуан Гризманн, а на 8-ой Дайо Упомекано.
На 21-ой минуте свой первый гол в капитанской повязке забил Килиан Мбаппе. Форвард забил свой 37-ой мяч за Les Bleus, сравнявшись по этому показателю с Каримом Бензема и выйдя на пятое место в списке бомбардиров национальной команды. Первый – Оливье Жиру с 53-я мячами.
Антуан Гризманн, в свою очередь, прервал безголевую серию за сборную Франции, которая длилась 16 игр и забил свой 43-й мяч за национальную команду.
Помимо Франции и Нидерландов в группе В выступают Греция, Ирландия и Гибралтар.
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