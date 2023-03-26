Соперники сборной Украины. Мальта - Италия: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

В отборе на Чемпионат Европы 2016 итальянцы одержали две победы над Мальтой. Однако обе они были с разницей в один гол. Не добавляет итальянцам оптимизма и пропущенный ЧМ-2022, куда "скуадра" не пробилась. К тому же, в первом туре текущей квалификации подопечные Роберто Манчини уступили Англию 1:2. Следует доказывать своим болельщикам, что это не глобальный кризис, а временные неудачи. А для этого нужно обязательно уверенно побеждать скромную Мальту.

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Отбор на Евро-2024

26 марта. Начало в 21:45

Мальта – Италия