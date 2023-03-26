Англия – Украина 2:0. Видео голов и обзор матча

Свой стартовый матч в квалификации к чемпионату Европы 2024 года сборная Украины проводила против Англии. Эта игра стала еще и дебютной в должности главного тренера нашей команды (хотя и с приставкой "и.о.") для Руслана Ротаня.

Украинцы долго сдерживали своего более статусного соперника, однако к концу первой половины встречи англичанам удалось забить два гола за три минуты. Эти результативные удары стали единственными в матче.

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Напомним, что в отборочной группе сборной Украины, кроме Англии, также Италия, Мальта и Северная Македония. Этот матч будет для Украины единственным во время мартовской международной паузы. Следующую игру главная команда страны проведет уже 16 июня против Северной Македонии в гостях.

Ранее мы сообщали, что матч против Англии стал для национальной сборной Украины трёхсотым в истории.

Отбор на Евро-2024

Англия – Украина 2:0

Голы: Кейн 37, Сака 40

Гол Кейна

Гол Сака