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Швейцария разобралась с Израилем, лишь ничья Косово дома с Андоррой
Достижение пиренейской сборной
Getty Images / Global Images Ukraine
Отборочный турнир на Евро-2024. Группа I. Второй тур
Женева. "Стад Де Женев"
Швейцария - Израиль 3:0
Голы: Варгас 39, Амдуни 48, Видмер 52
Швейцария: Зоммер, Видмер, Аканджи, Эльведи, Родригес (Эдимилсон 85), Джака, Фройлер, Закария (Ридер 74), Амдуни (Штеффен 68), Варгас (Фасснахт 73), Иттен (Окафор 68)
Израиль: Глазер, Даса, Шломо, Витор, Ляйднер, Лави, Перец (Каниковски 74), Джабер (Глух 54), Хазиза (Йехезкель 53), Барибо (Вайссман 73), Соломон
Предупреждения: Видмер 90 - Даса 38, Йехезкель 57
В Швейцарии до сих пор злы на свою сборную после 1:6 от Португалии в 1/8 финала Чемпионата Мира. Сама сборная, нынешнее поколение которой называют золотым, зла на себя. В нынешнем Отборочном турнире в такой слабой группе от нее требуют не просто занять первое место, а выиграть все десять матчей, да еще и уверенно. Капитан Гранит Джака подтвердил такое желание на предматчевой пресс-конференции. А вся команда - в матче.
В первые 38 минут израильтяне, сами получившие огромную порцию критики за 1:1 дома с Косово, держались весьма неплохо. Им уж точно помогал полупустой стадион в Женеве (СМИ объясняют, что местных сейчас больше интересует фестиваль часов). Мячом гости почти не владели (29 процентов), но оборонялись без проблем. Штрафной Аканджи низом отбил Глазер. А ВАР, пожалуй, справедливо помог отменить пенальти за стык Лави с Иттеном.
Но вдруг прошла комбинация на правом фланге, навес, Фройлер подправил головой, а Варгас почти в упор забил от перекладины. Гости пропустили в своем 17-ом матче подряд и быстро развалились. Далее в контратаке Варгас вывел Амдуни на вратаря (тот спас), в начале второго тайма комбинация на левом фланге с пяткой, прострел в штрафную, еще одна пятка в виде удара Фройлера, сейв и добивание Амдуни. А затем Закария забросил на голову Видмеру.
После третьего гола можно было давать финальный свисток. Играть уже никто не хотел.
8:0 Nati в двух первых матчах Отборa.
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Бухарест. "Арена Национала"
Румыния - Беларусь 2:1
Голы: Станчу 17, Буркэ 19 - Морозов 87
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Приштина. "Фадил Вокри Стадиум"
Косово - Андорра 1:1
Голы: Жегрова 59 - Росас 61
После ничьей в Тель-Авиве, которая была даже ближе к победе, косовары уже чуть ли не почувствовали себя фаворитом в борьбе за второе место. И это тут же ударило по неопытной и не слишком талантливой сборной. Дома против Андорры они владели мячом 77 процентов времени, по ударам по воротам превзошли соперника в три раза (15:5), но сумели забить лишь один гол, да еще и пропустили. Да еще и вообще не создали много.
В первом тайме Альварес разве что отбил удар Мурики. Во втором на поле вышел Жегрова и с паса Рашицы в отрыв убежал по правому флангу один-на-один. 1:0. Однако тут же Андорра отыгралась. Штрафной, Альвареда пасует головой справа налево, 20-летний Росас из дубля "Бетиса" замыкает головой в упор. И ответить на это удалось лишь двумя ударами головой. Альварес отбил попытку Мурики, Криезиу чуть-чуть не попал почти в упор.
Кто займет второе место в этой группе? Может, Андорра, для которой это уже пятый гостевой матч без поражений в официальных матчах за последние 3.5 года, то есть не такая уж и сенсация? Смешно? Косоварам точно не смешно.
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