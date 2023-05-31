Нкунку, Ферлан Менди и Усман Дембеле. Франция назвала состав на матчи отбора в июне

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам объявил список игроков, вызванных на июньский сбор. В ходе него команда проведет два матча в рамках отбора к Евро-2024 .

Вратари: Меньян ("Милан"), Ареоля ("Вест Хэм"), Самба ("Ланс").

Меньян ("Милан"), Ареоля ("Вест Хэм"), Самба ("Ланс"). Защитники: Дисаси ("Монако"), У.Фофана ("Челси"), Т.Эрнандес ("Милан"), Конате ("Ливерпуль"), Кюнде ("Барселона"), Ф.Менди ("Реал"), Павар ("Бавария"), Упамекано ("Бавария")

Дисаси ("Монако"), У.Фофана ("Челси"), Т.Эрнандес ("Милан"), Конате ("Ливерпуль"), Кюнде ("Барселона"), Ф.Менди ("Реал"), Павар ("Бавария"), Упамекано ("Бавария") Полузащитники: Камавинга ("Реал"), Ю.Фофана ("Монако"), Гризманн ("Атлетико"), Рабио ("Ювентус"), Тчуамэни ("Реал").

Камавинга ("Реал"), Ю.Фофана ("Монако"), Гризманн ("Атлетико"), Рабио ("Ювентус"), Тчуамэни ("Реал"). Нападающие: Коман ("Бавария"), У.Дембеле ("Барселона"), Жиру ("Милан"), Коло Муани ("Айнтрахт"), Мбаппе ("ПСЖ"), Нкунку ("Лейпциг"), М.Тюрам ("Боруссия" М).

16 июня сборная Франции встретится с Гибралтаром на выезде, а на 19-е число запланирована домашняя игра против Греции. На данный момент "ле бле" возглавляют свою отборочную группу, имея 6 очков из 6 возможных.