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Нкунку, Ферлан Менди и Усман Дембеле. Франция назвала состав на матчи отбора в июне
"Ле бле" сыграют с Гибралтаром и Грецией
Фото: twitter.com/equipedefrance
Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам объявил список игроков, вызванных на июньский сбор. В ходе него команда проведет два матча в рамках отбора к
- Вратари: Меньян ("Милан"), Ареоля ("Вест Хэм"), Самба ("Ланс").
- Защитники: Дисаси ("Монако"), У.Фофана ("Челси"), Т.Эрнандес ("Милан"), Конате ("Ливерпуль"), Кюнде ("Барселона"), Ф.Менди ("Реал"), Павар ("Бавария"), Упамекано ("Бавария")
- Полузащитники: Камавинга ("Реал"), Ю.Фофана ("Монако"), Гризманн ("Атлетико"), Рабио ("Ювентус"), Тчуамэни ("Реал").
- Нападающие: Коман ("Бавария"), У.Дембеле ("Барселона"), Жиру ("Милан"), Коло Муани ("Айнтрахт"), Мбаппе ("ПСЖ"), Нкунку ("Лейпциг"), М.Тюрам ("Боруссия" М).
16 июня сборная Франции встретится с Гибралтаром на выезде, а на 19-е число запланирована домашняя игра против Греции. На данный момент "ле бле" возглавляют свою отборочную группу, имея 6 очков из 6 возможных.
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