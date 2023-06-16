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Отбор на Евро-2024. Мальта - Англия 0:4. Мастер-класс Александер-Арнольда в центре поля
Уверенная победа трех львов
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Англия продолжает побеждать в группе C. Третий тур, третья победа, девять очков. Тяжелый клубный сезон не стал препятствием для команды Гарета Саутгейта в выездной игре против аутсайдера группы Мальты.
В стартовом составе была одна интересная изюминка. Отсутствие в старте пятерых игроков “Манчестер Сити” было ожидаемо, а вот Трент Александер-Арнольд оказался в центре поля, притом на чистой позиции, никаких гибридных сочетаний, как это принято в клубах АПЛ, и более того – игрок “Ливерпуля” получил десятый номер.
Смотреть на игру Трента было одно удовольствие. Слабый соперник и в целом медленный темп игры способствовали демонстрации его лучших качеств – прекрасный пас, видения поля, чувство темпа.
???? pic.twitter.com/Cb2GccG78H— England (@England) June 16, 2023
Именно длинной передачи игрока “Ливерпуля” сборная Англии забила свой первый гол. Александер-Арнольд выполнил диагональ на Сака, вингер “Арсенала” выполнил прострел, и в свои ворота срезал мяч Фердинандо Апап, пытаясь опередить Харри Кейна.
Вскоре Александеру-Арнольду и удалось забить гол. Трент остался сам в двадцати метрах от ворот, смог спокойно принять мяч, и уложить его в дальний угол.
После второго гола сразу последовал третий. Харри Кейна сбили в штрафной, и сам капитан “трех львов” реализовал пенальти, забив свой 56-й гол за сборную.
5️⃣6️⃣ international goals for the #ThreeLions captain.— England (@England) June 16, 2023
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Во втором тайме Англия спокойно контролировала матч, Саутгейт провел несколько замен, в частности дебютировал за “трех львов” атакующий полузащитник “Кристал Пэлас” Эберичи Эзе. Четвертый гол забил форвард “Ньюкасла” Каллум Уилсон, реализовав пенальти, который он же и сам заработал. У Мальты за весь матч не было ни одного удара. Класс соперников все же несопоставим.
19 июня Англия на своем поле сыграет против Северной Македонии, у Мальты матч с Украиной.
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|Англия
|3
|3
|0
|0
|8-1
|+7
|9
|2
|Украина
|2
|1
|0
|1
|3-4
|-1
|3
|3
|Италия
|2
|1
|0
|1
|3-2
|+1
|3
|4
|Северная Македония
|2
|1
|0
|1
|4-4
|0
|3
|5
|Мальта
|3
|0
|0
|3
|1-8
|-7
|0
Отбор на чемпионат Европы-2024, группа C, третий тур. Та’Кали, “Национальный Стадион Та’Кали”
Мальта – Англия 0:4
Голы: Апап 8 (авт.), Александер-Арнольд 28, Кейн 31 (пен.), Уилсон 83 (пен.)
Мальта: Бонелло – Апап, Борг, Зак Мускат – Мбонг, Кристенсен (Николай Мускат 60), Гийомье (Янкам 46), Теума, Аттард (Корболан 87) – Нвоко (Сатариано 60), Джонс
Англия: Пикфорд – Шоу (Мингз 60), Гэхи, Магуайр, Триппьер – Хендерсон (Рашфорд 60), Райс, Александер-Арнольд – Маддисон (Эзе 70), Кейн (Уилсон 60), Сака (Фоден 46)
Предупреждение: Кристенсен 49
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