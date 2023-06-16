Отбор на Евро-2024. Мальта - Англия 0:4. Мастер-класс Александер-Арнольда в центре поля 

Англия продолжает побеждать в группе C. Третий тур, третья победа, девять очков. Тяжелый клубный сезон не стал препятствием для команды Гарета Саутгейта в выездной игре против аутсайдера группы Мальты.

В стартовом составе была одна интересная изюминка. Отсутствие в старте пятерых игроков “Манчестер Сити” было ожидаемо, а вот Трент Александер-Арнольд оказался в центре поля, притом на чистой позиции, никаких гибридных сочетаний, как это принято в клубах АПЛ, и более того – игрок “Ливерпуля” получил десятый номер.

Смотреть на игру Трента было одно удовольствие. Слабый соперник и в целом медленный темп игры способствовали демонстрации его лучших качеств – прекрасный пас, видения поля, чувство темпа.

Именно длинной передачи игрока “Ливерпуля” сборная Англии забила свой первый гол. Александер-Арнольд выполнил диагональ на Сака, вингер “Арсенала” выполнил прострел, и в свои ворота срезал мяч Фердинандо Апап, пытаясь опередить Харри Кейна.

Вскоре Александеру-Арнольду и удалось забить гол. Трент остался сам в двадцати метрах от ворот, смог спокойно принять мяч, и уложить его в дальний угол.

После второго гола сразу последовал третий. Харри Кейна сбили в штрафной, и сам капитан “трех львов” реализовал пенальти, забив свой 56-й гол за сборную.

Во втором тайме Англия спокойно контролировала матч, Саутгейт провел несколько замен, в частности дебютировал за “трех львов” атакующий полузащитник “Кристал Пэлас” Эберичи Эзе. Четвертый гол забил форвард “Ньюкасла” Каллум Уилсон, реализовав пенальти, который он же и сам заработал. У Мальты за весь матч не было ни одного удара. Класс соперников все же несопоставим.

19 июня Англия на своем поле сыграет против Северной Македонии, у Мальты матч с Украиной.

# Команда И В Н П М РМ О 1 Англия 3 3 0 0 8-1 +7 9 2 Украина 2 1 0 1 3-4 -1 3 3 Италия 2 1 0 1 3-2 +1 3 4 Северная Македония 2 1 0 1 4-4 0 3 5 Мальта 3 0 0 3 1-8 -7 0

Отбор на чемпионат Европы-2024, группа C, третий тур. Та’Кали, “Национальный Стадион Та’Кали”

Мальта – Англия 0:4

Голы: Апап 8 (авт.), Александер-Арнольд 28, Кейн 31 (пен.), Уилсон 83 (пен.)

Мальта: Бонелло – Апап, Борг, Зак Мускат – Мбонг, Кристенсен (Николай Мускат 60), Гийомье (Янкам 46), Теума, Аттард (Корболан 87) – Нвоко (Сатариано 60), Джонс

Англия: Пикфорд – Шоу (Мингз 60), Гэхи, Магуайр, Триппьер – Хендерсон (Рашфорд 60), Райс, Александер-Арнольд – Маддисон (Эзе 70), Кейн (Уилсон 60), Сака (Фоден 46)

Предупреждение: Кристенсен 49