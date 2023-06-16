ЕВРО-2024 - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Отбор к Евро. Группа H. Четвёрка лидеров и спасение Дании
А также вторая победа Казахстана
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Необычная картина сложилась в группе H по итогам третьего тура. Сразу четыре сборные делят первое место, имея в своём активе по 6 пунктов. Без побед за три игровых дня остался лишь Сан-Марино. Ничьих не было вообще. Бескомпромиссная борьба.
Впрочем, серьёзные шансы на первый делёж очков был в Копенгагене. Дания пыталась оправдаться за сенсационное фиаско в Казахстане в прошлом туре. И двигались к этому парни Юлманда вполне убедительно – во всяком случае, это касается качества игры в матче с Северной Ирландией.
Проблемы в последней трети у полуфиналиста Евро-2020 никуда не делись, особенно в плане реализации, поэтому в компенсированное время второго тайма Дания имела лишь минимальный перевес над соперником. Это обстоятельство едва не исправил 18-летний дебютант гостей Каллум Маршалл, появившийся незадолго до того.
Маршалл забил на 4-й компенсированной минуте, и после невыносимо длительного пересмотра ВАР арбитры нашли повод гол отменить – Эванс был в минимальном офсайде. Паркен взорвался овациями, и после непонятно откуда взявшихся ещё 7-8 минут футбола датчане наконец отпраздновали победу и выход на первую строчку.
Без потерь до сегодня шли словенцы, но в равном матче с Финляндией их подвела реализация. Шешко и Шпорар упустили по одному верному шансу забить в первый час игры. А вот финны во главе с Пукки были безошибочны. Фирменная игра вторым номером, качественные стандарты и убийственные контратаки – вот рецепт победы северной команды. Пукки разогнал две быстрых атаки в дебюте каждого из таймов, а Похьянпало и Антман к свои возможностям отнеслись с полной ответственностью.
Без сенсаций завершилась и игра в Парме, где Сан-Марино принимал Казахстан. Все те же три героя исторического камбека с Данией заявили о себе и этим вечером. Второй тур кряду забили Тагыберген и Зайнутдинов. С той лишь разницей, что пенальти на этот раз реализовал первый. А открыл счёт во встрече Вороговский, дерзкий латераль, который замучал датчан в прошлом туре.
Финляндия: Градецки – Алхо (Уронен, 71), Хосконен, Иванов, Йенсен (Пелтола, 65) – Антман (Сухонен, 79), Кайринен, Шюллер (Камара, 79), Нисканен – Похьянпало, Пукки (Хоканс, 65)
Словения: Белец – Карничник, Брекало, Бийол, Балковец – Зайц (Элшник, 78), Гнезда-Черин, Ловрич (Млакар, 65) – Стоянович (Вербич, 78), Шпорар (Випотник, 65), Шешко (Целар, 86)
Дания: Шмейхель – Андерсен, Кьер, Кристенсен, Меле (Стрюгер, 73) – Хейбьерг, Эриксен – Сков-Ольсен (Линдстрём, 80), Винд (Р. Кристенсен, 80), Брейтвейт (Дамсгор, 73) – Хейлунд
Северная Ирландия: Пикок-Фаррелл – Макнейр, Эванс, Браун – Бредли (Макменамин 77), Макканн (Маршалл, 85), Ши Чарльз (Томпсон, 69), Сэвилл, Хам – Лейвери (Дион Чарльз, 69), Прайс (Тейлор, 77)
Популярное сейчас
- Северная Македония – Украина 2:3. Видео голов и обзор матча (обновляется)
- Северная Македония - Украина. 2:0. Пропускаем первые с пенальти и не только – Видео
- Есть сбитые Кинжалы и не один. В Воздушных силах рассказали об отражении дневной атаки россиян
- Матч сборной Украины, отбор на Евро, финал Лиги Наций. Расписание футбола на 16-18 июня
- Красотка дня. Очаровательная жена Владислава Кочергина впечатляет кадрами в купальнике. ФОТО
- Холанд и Грилиш отжигали в ночном клубе в пижамах Dolce & Gabbana за 2 тысячи фунтов. ФОТО