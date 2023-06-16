Отбор к Евро. Группа H. Четвёрка лидеров и спасение Дании

Необычная картина сложилась в группе H по итогам третьего тура. Сразу четыре сборные делят первое место, имея в своём активе по 6 пунктов. Без побед за три игровых дня остался лишь Сан-Марино. Ничьих не было вообще. Бескомпромиссная борьба.

Впрочем, серьёзные шансы на первый делёж очков был в Копенгагене. Дания пыталась оправдаться за сенсационное фиаско в Казахстане в прошлом туре. И двигались к этому парни Юлманда вполне убедительно – во всяком случае, это касается качества игры в матче с Северной Ирландией.

Проблемы в последней трети у полуфиналиста Евро-2020 никуда не делись, особенно в плане реализации, поэтому в компенсированное время второго тайма Дания имела лишь минимальный перевес над соперником. Это обстоятельство едва не исправил 18-летний дебютант гостей Каллум Маршалл, появившийся незадолго до того.

Маршалл забил на 4-й компенсированной минуте, и после невыносимо длительного пересмотра ВАР арбитры нашли повод гол отменить – Эванс был в минимальном офсайде. Паркен взорвался овациями, и после непонятно откуда взявшихся ещё 7-8 минут футбола датчане наконец отпраздновали победу и выход на первую строчку.

Без потерь до сегодня шли словенцы, но в равном матче с Финляндией их подвела реализация. Шешко и Шпорар упустили по одному верному шансу забить в первый час игры. А вот финны во главе с Пукки были безошибочны. Фирменная игра вторым номером, качественные стандарты и убийственные контратаки – вот рецепт победы северной команды. Пукки разогнал две быстрых атаки в дебюте каждого из таймов, а Похьянпало и Антман к свои возможностям отнеслись с полной ответственностью.

Без сенсаций завершилась и игра в Парме, где Сан-Марино принимал Казахстан. Все те же три героя исторического камбека с Данией заявили о себе и этим вечером. Второй тур кряду забили Тагыберген и Зайнутдинов. С той лишь разницей, что пенальти на этот раз реализовал первый. А открыл счёт во встрече Вороговский, дерзкий латераль, который замучал датчан в прошлом туре.

Отбор к Евро-2024. Группа H. 3-й тур

Хельсинки, Олимпиястадион

Финляндия – Словения 2:0

Голы: Похьянпало 13, Антман 64

Финляндия: Градецки – Алхо (Уронен, 71), Хосконен, Иванов, Йенсен (Пелтола, 65) – Антман (Сухонен, 79), Кайринен, Шюллер (Камара, 79), Нисканен – Похьянпало, Пукки (Хоканс, 65)

Словения: Белец – Карничник, Брекало, Бийол, Балковец – Зайц (Элшник, 78), Гнезда-Черин, Ловрич (Млакар, 65) – Стоянович (Вербич, 78), Шпорар (Випотник, 65), Шешко (Целар, 86)

Копенгаген, Паркен

Дания – Северная Ирландия 1:0

Гол: Винд 47



Дания: Шмейхель – Андерсен, Кьер, Кристенсен, Меле (Стрюгер, 73) – Хейбьерг, Эриксен – Сков-Ольсен (Линдстрём, 80), Винд (Р. Кристенсен, 80), Брейтвейт (Дамсгор, 73) – Хейлунд

Северная Ирландия: Пикок-Фаррелл – Макнейр, Эванс, Браун – Бредли (Макменамин 77), Макканн (Маршалл, 85), Ши Чарльз (Томпсон, 69), Сэвилл, Хам – Лейвери (Дион Чарльз, 69), Прайс (Тейлор, 77)

Парма, Эннио Тардини

Сан-Марино – Казахстан 0:3

Голы: Вороговский 37, Тагыберген 64 (п), Зайнутдинов 90+5