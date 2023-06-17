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Евро 2024 группа I: Швейцария разобралась с Андоррой, а Румыния не смогла обыграть Косово
Косово вымучивает ничью
Фото: twitter.com/nati_sfv_asf
Закончился 3-й тур квалификации к Евро 2024 в группе I. Швейцария закономерно обыграла сборную Андорры (2:1), а Румынии в плане забитых мячей не удалось ничего противопоставить Косово.
Евро 2024. 3 тур
Андорра – Швейцария. 2:1.
Голы: 67' Марсио Виейра – 7' Ремо Фройлер, 32' Зеки Амдуни
Косово – Румыния. 0:0.
Отмененный гол: 69' Эдон Жегрова
|№
|Команда
|М
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|1
|Швейцария
|3
|3
|0
|0
|+9
|9
|2
|Румыния
|3
|2
|1
|0
|+3
|7
|3
|Израиль
|3
|1
|1
|1
|-2
|4
|4
|Косово
|3
|0
|3
|0
|0
|3
|5
|Андорра
|3
|0
|1
|2
|-3
|1
|6
|Беларусь
|3
|0
|0
|3
|-7
|0
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