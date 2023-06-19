Отбор на Евро-2024. Швейцария упускает выигрышный матч, победы Беларуси и Израиля

Отборочный турнир на Евро-2024. Группа I. Четвёртый тур

Люцерн. "Свисспорарена"

Швейцария - Румыния 2:2

Голы: Амдуни 28, 41 - Михайла 89, 90+1

Швейцария: Зоммер, Эльведи, Аканджи, Родригес, Эдимилсон (Шар 90+1), Закария (Соу 75), Джака, Фройлер, Шакири (Бислими 90), Варгас (Штеффен 75), Амдуни (Сеферович 59)

Румыния: Молдован, Маня, Неделчару, Драгушин, Буркэ, Сореску (Олару 73), Скречу (Чикалдэу 84), Станчу, Хаджи (Михайла 57), Алибек (Пушкаш 73), Коман (Моруцан 57)

Предупреждения: Эдимилсон 23, Аканджи 40 - Хаджи 26, Сореску 46

Швейцария - явный фаворит группы I. На Родине от нее даже ожидают выиграть все десять матчей, причем уверенно. За 2:1 в Андорре сборную немало поклевали, и Мурату Якину и игрокам пришлось огрызаться. Заявляя, что после выхода на Евро никто о таком результате не вспомнит. Тренер также заявил, что по игре все в порядке. По такой логике не вспомнят и о потере 2:0 дома над Румынией. Но сама потеря вышла болезненной.

Вообще-то, швейцарцы должны были забивать сегодня 7-8 мячей. В первом тайме они и вовсе смели соперника с 80-ю процентами владения мячом и 10:1 по ударам по воротам. За скоростными Амдуни и Варгасом румыны не успевали катастрофически. Второй не реализовал два супермомента (вратарь и мимо), не попал головой. Затем промчал по левому флангу и выложил первому. Затем Амдуни уже не попал в выгодной ситуации.

В итоге 22-летний форвард "Базеля" забил свой пятый гол в нынешнем Отборе. В контратаке, с великолепного паса Шакири со своей половины поля с фланга внешней стороной стопы.

Амдуни должен был забивать и свой шестой. Но в упор пробил мимо вратаря. В начале второго тайма Шакири в упор пробил во вратаря. В середине тайма удар Варгаса Молдован отбил ногой, ближе к концовке удар Соу защитник вытащил на линии ворот. Но в целом во втором тайме хозяева давили гораздо меньше, позволяли гостям играть. Создавать до 89-ой минуты ничего не позволили. Но затем пропустили сразу дважды.

Румыны отыгрались с двух красивых контратак. Моруцан справа забросил на Михайлу слева. Затем первый нашел второго уже пасом вразрез. После чего могла сыграть и замена швейцарцев. Но Бислими попал в перекладину из центра штрафной.

В Румынии также поклевали сборную за 0:0 в Косово. Она еще и обиделась на слова Шакири о "малой сборной" и обещала доказать, что не приехала статистами. В итоге доказала. Наверное, не случайно по очным встречам со Швейцарией в последних и четырех, и семи, и десяти она осталась абсолютно равной, а в целом исторически даже лучше. А швейцарцам нужно быть не такими высокомерными. Ну или реализовывать.

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Иерусалим. "Тедди"

Израиль - Андорра 2:1

Голы: Шломо 42, Соломон 61 - Росас 52

Румыния осталась на втором месте, но Израиль уже близок. На волне успеха юношеской сборной - вице-чемпиона Европы-2022 и бронзового призера Чемпионата Мира-2023 (один из призеров - Рой Ревиво - сегодня дебютировал в стартовом составе главной сборной) - он хочет выйти на свой первый крупный взрослый турнир за 54 года. Начал кампанию, правда, плохо. Ничьей дома с Косово, разгромом от Швейцарии. Но затем исправился.

Исправился с большим трудом. Еще на 82-ой минуте проигрывал Беларуси и вырвал победу лишь в добавленное время. Сегодня в отрезках с первой по 41-ую минуту и с 61-ой до конца пробивал по воротам лишь однажды. Пропустил уже в 19-ом матче подряд во всех турнирах. Андорра в своем двухсотом матче в истории после приема в УЕФА выглядела более чем достойно. Как и в Косово, отыгралась с 0:1. Не хватило качества.

Центральный защитник Шломо мощно пробил низом с 25-ти метров и забил свой первый гол за два года и четыре месяца, включая сборную и клубы. Соломон запорол два выхода один-на-один в контратаках, уступив вратарю "Вильярреала" (хотя он лишь сидит там в запасе) Альваресу, но в итоге прорвался с левого фланга в центр штрафной и пробил в "девятку". А подарок того же Шломо игроку дубля "Бетиса" Росасу в итоге не имел значения.

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Будапешт. "Ференц Суса"

Беларусь - Косово 2:1

Голы: Морозов 73, Эбонг 75 - Мурики 87 (пен.)