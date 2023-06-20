Тренер Северной Македонии - о разгроме от Англии: Повлияло истощение в матче с Украиной

Главный тренер сборной Северной Македонии Благоя Милевски дал комментарий после разгромного поражения от Англии (0:7) в отборе на Евро-2024.

"У нас были свои тактические идеи перед игрой, и мы их реализовали до первого гола. Дальше все пошло на спад, после этого была очевидна квалификация соперника. Мы должны поздравить Англию, наш соперник был слишком сильным.

После эмоций и истощения, которые мы испытали в матче против Украины, было очевидно, что это повлияло на игроков, но мы должны были быть готовы подняться на два уровня, чтобы конкурировать с такой командой", - сказал Милевский.