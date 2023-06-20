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Тренер Северной Македонии - о разгроме от Англии: Повлияло истощение в матче с Украиной
Благоя Милевски нашел причину поражения своей команды
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер сборной Северной Македонии Благоя Милевски дал комментарий после разгромного поражения от Англии (0:7) в отборе на Евро-2024.
"У нас были свои тактические идеи перед игрой, и мы их реализовали до первого гола. Дальше все пошло на спад, после этого была очевидна квалификация соперника. Мы должны поздравить Англию, наш соперник был слишком сильным.
После эмоций и истощения, которые мы испытали в матче против Украины, было очевидно, что это повлияло на игроков, но мы должны были быть готовы подняться на два уровня, чтобы конкурировать с такой командой", - сказал Милевский.
После поражения от Англии македонцы занимают 4-е место в турнирной таблице группы С, имея в своем активе 3 пункта.
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