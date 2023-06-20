Это их наши так вымотали? Англия - Северная Македония 7:0. Видео голов и обзор матча

Англичане не оставили мокрого места от обороны Северной Македонии, еще приблизив себя к досрочному первому месту в группе сборной Украины.

Букайо Сака оформил хет-трик, Гарри Кейн - дубль, но, кажется, мы знаем причину беспомощности македонцев. Перед выездом в Англию они играли с Украиной, и в изнурительном матче проиграли 2:3. Похоже, на "Трех Львов" у них банально не хватило сил - физических и моральных.

Отбор на Евро-2024. Манчестер. "Олд Траффорд"

Англия - Македония - 7:0

Голы: Кейн, 29, 73 (с пенальти), Сака, 38, 47, 51, Рашфорд, 45, Филлипс, 64