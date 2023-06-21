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Евро 2024. Группа G. Венгрия обыграла Литву, а Болгария сыграла вничью с Сербией
Венгрия и Сербия держаться на 1-м и втором местах
фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Венрия обыграла Литву, а у Сербии не вышло забрать победу против Болгарии в рамках 3-го тура квалификации на Евро 2024. Венгрия и Сербия занимают 1-е и 2-е места в группе. Отрыв Сербии от 3-го места составляет три очка.
Евро 2024. Квалификация 3 тур
Венгрия – Литва. 2:0
Голы: 32' Б. Варга, 83' Р. Шаллай
Евро 2024. Квалификация 3 тур
Болгария – Сербия. 1:1
Голы: 47' К. Десподов – 90+7 Д. Лазович
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|Венгрия
|3
|2
|1
|0
|5-0
|+5
|7
|2
|Сербия
|3
|2
|1
|0
|5-1
|+4
|7
|3
|Черногория
|3
|1
|1
|1
|1-2
|-1
|4
|4
|Болгария
|4
|0
|2
|2
|2-6
|-4
|2
|5
|Литва
|3
|0
|1
|2
|1-5
|-4
|1
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