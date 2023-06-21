Евро 2024. Группа G. Венгрия обыграла Литву, а Болгария сыграла вничью с Сербией

Венрия обыграла Литву, а у Сербии не вышло забрать победу против Болгарии в рамках 3-го тура квалификации на Евро 2024. Венгрия и Сербия занимают 1-е и 2-е места в группе. Отрыв Сербии от 3-го места составляет три очка.

Евро 2024. Квалификация 3 тур

Венгрия – Литва. 2:0

Голы: 32' Б. Варга, 83' Р. Шаллай

Евро 2024. Квалификация 3 тур

Болгария – Сербия. 1:1

Голы: 47' К. Десподов – 90+7 Д. Лазович