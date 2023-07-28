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Турция и Италия намерены совместно провести Евро-2032
Таким образом у британо-ирландской заявки на Евро-2028 не будет конкурентов
Фото: uefa.com
УЕФА получил запрос от Федерации футбола Италии и Федерации футбола Турцию об объединении их заявок на проведение Евро-2032 в одну.
Ранее Турция претендовала и на Евро-2028, а Италия изначально рассчитывала только на Евро-2032. Решение двух стран объединить свои усилия фактически оставило без конкурентов совместную заявку Англии, Шотландии, Уэльса, Северной Ирландии и Ирландии на проведение Евро-2028.
Формально совместная британо-ирландская заявка на Евро-2028 и итальяно-турецкая на Евро-2032 будут утверждены на собрании исполнительного комитета УЕФА 10 октября.
Ранее на проведение Евро-2028 или Евро-2032 претендовала Россия, но УЕФА в мае прошлого года
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