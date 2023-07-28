Турция и Италия намерены совместно провести Евро-2032

УЕФА получил запрос от Федерации футбола Италии и Федерации футбола Турцию об объединении их заявок на проведение Евро-2032 в одну.

Ранее Турция претендовала и на Евро-2028, а Италия изначально рассчитывала только на Евро-2032. Решение двух стран объединить свои усилия фактически оставило без конкурентов совместную заявку Англии, Шотландии, Уэльса, Северной Ирландии и Ирландии на проведение Евро-2028.

Формально совместная британо-ирландская заявка на Евро-2028 и итальяно-турецкая на Евро-2032 будут утверждены на собрании исполнительного комитета УЕФА 10 октября.