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Сборная Италии осталась без тренера: Манчини подал в отставку
Совсем скоро игра с Украиной
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини подал в отставку. Об этом сообщила итальянская футбольная федерация.
“Федерация футбола Италии сообщает, что она приняла к сведению заявление Роберто Манчини об отставке с поста тренера национальной сборной Италии, полученное вчера поздно вечером.
Таким образом, это завершает важную страницу в истории "скуадры адзурры", которая началась в мае 2018 года и завершилась финалом Лиги наций 2023 года, включив в себя победу на Евро-2020, триумф, одержанный группой единомышленников, в которой все люди знали, как стать командой.
Принимая во внимание важные обязательства по матчу отбора на Евро-2024 (9 и 12 сентября с Северной Македонией и Украиной), ФИГФ сообщит имя нового тренера национальной сборной в ближайшие дни”, – говорится в прессрелизе федерации.
Для Манчини работа в этой должности была первым тренерским опытом на уровне взрослых сборных. До 2018 года он тренировал итальянские клубы, а также "Манчестер Сити", "Галатасарай" и "Зенит".
Сборная Италии участвует в отборочной кампании на Евро-2024. В группе вместе со "скуадрой адзуррой" находится и сборная Украины. Их встреча запланирована на 12 сентября в Милане.
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