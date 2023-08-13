Сборная Италии осталась без тренера: Манчини подал в отставку

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини подал в отставку. Об этом сообщила итальянская футбольная федерация.

“Федерация футбола Италии сообщает, что она приняла к сведению заявление Роберто Манчини об отставке с поста тренера национальной сборной Италии, полученное вчера поздно вечером. Таким образом, это завершает важную страницу в истории "скуадры адзурры", которая началась в мае 2018 года и завершилась финалом Лиги наций 2023 года, включив в себя победу на Евро-2020, триумф, одержанный группой единомышленников, в которой все люди знали, как стать командой. Принимая во внимание важные обязательства по матчу отбора на Евро-2024 (9 и 12 сентября с Северной Македонией и Украиной), ФИГФ сообщит имя нового тренера национальной сборной в ближайшие дни”, – говорится в прессрелизе федерации.

Для Манчини работа в этой должности была первым тренерским опытом на уровне взрослых сборных. До 2018 года он тренировал итальянские клубы, а также "Манчестер Сити", "Галатасарай" и "Зенит".

Сборная Италии участвует в отборочной кампании на Евро-2024. В группе вместе со "скуадрой адзуррой" находится и сборная Украины. Их встреча запланирована на 12 сентября в Милане.