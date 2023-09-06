Сербия — Венгрия. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча отбора на Евро-2024

Обе команды являются лидерами группы G и прямыми претендентами на выход на еврофорум в Германии, поэтому эта встреча определенно станет матчем за 6 очков. Помогут ли родные стены подопечным Драгана Стойковича добыть важное преимущество?

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Поединок Сербия — Венгрия состоится в четверг, 7 сентября, на стадионе "Райко Митич" в Белграде. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 21:45. В прямом эфире матч можно посмотреть на канале MEGOGO Футбол 3.

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