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Сербия — Венгрия. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча отбора на Евро-2024
Матч за 6 очков на "Райко Митич"
Фото: https://twitter.com/FSSrbije
Обе команды являются лидерами группы G и прямыми претендентами на выход на еврофорум в Германии, поэтому эта встреча определенно станет матчем за 6 очков. Помогут ли родные стены подопечным Драгана Стойковича добыть важное преимущество?
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Поединок Сербия — Венгрия состоится в четверг, 7 сентября, на стадионе "Райко Митич" в Белграде. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 21:45. В прямом эфире матч можно посмотреть на канале MEGOGO Футбол 3.
Для тех, кто не сможет смотреть видеоэфир, сайт UA-Футбол проведет текстовую трансляцию. А после завершения матча читайте отчет с аналитикой и смотрите видеообзор с самыми интересными моментами поединка.
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