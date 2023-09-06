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Нидерланды – Греция. Где и когда смотреть онлайн видеотрансляцию матча отбора на ЕВРО
Хорошая проверка для подопечных Кумана
Getty Images / Global Images Ukraine
В рамках квалификации чемпионата Европы 7 сентября сыграют Нидерланды и Греция. "Оранье" набрали 3 очка в стартовых двух турах, в то время как "эллины" добыли 6 зачетных пунктов и успели сыграть три поединка. Лидирует в группе B Франция.
Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени в четверг, 7 сентября.
- Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football
Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на канале MEGOGO Football 2.
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочесть на сайте отчет о матче, а также глянуть обзор опасных моментов.
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