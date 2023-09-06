Нидерланды – Греция. Где и когда смотреть онлайн видеотрансляцию матча отбора на ЕВРО

В рамках квалификации чемпионата Европы 7 сентября сыграют Нидерланды и Греция. "Оранье" набрали 3 очка в стартовых двух турах, в то время как "эллины" добыли 6 зачетных пунктов и успели сыграть три поединка. Лидирует в группе B Франция.

Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени в четверг, 7 сентября.

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