Грузия - Испания. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча отбора на Евро-2024

Испания приедет в Грузию после победы в Лиге наций, но это, как говорил классик, совсем другой турнир. Тем более, в отборе на Евро у "Фурии" не все гладко.

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Поражение от Шотландии (0:2) и два пропущенных тура заострили до предела борьбу даже за второе место; тем временем первое уверенно оккупировали "Скотты".

Команде Луиса де ла Фуэнте надо немедленно врываться в борьбу, но Тбилиси не самое просто для этого место. Грузины сильно добавили за последние годы, а Хвича Кварацхелия способен порвать в клочья любую опеку.

Удивит ли звезда "Наполи" одну из главных сборных Европы - увидим 8 сентября в прямом эфире на MEGOGO Футбол 1 и Volia TV. Начало - в 19:00 по Киеву.

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