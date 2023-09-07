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Грузия - Испания. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча отбора на Евро-2024
Грузия - Испания: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 08.09.2023 ⋊ Отбор на Евро-2024 на UA-Футбол
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: David S. Bustamante/Soccrates
Испания приедет в Грузию после победы в Лиге наций, но это, как говорил классик, совсем другой турнир. Тем более, в отборе на Евро у "Фурии" не все гладко.
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Поражение от Шотландии (0:2) и два пропущенных тура заострили до предела борьбу даже за второе место; тем временем первое уверенно оккупировали "Скотты".
Команде Луиса де ла Фуэнте надо немедленно врываться в борьбу, но Тбилиси не самое просто для этого место. Грузины сильно добавили за последние годы, а Хвича Кварацхелия способен порвать в клочья любую опеку.
Удивит ли звезда "Наполи" одну из главных сборных Европы - увидим 8 сентября в прямом эфире на MEGOGO Футбол 1 и Volia TV. Начало - в 19:00 по Киеву.
Если вы не можете посмотреть видеоэфир, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол >>>
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