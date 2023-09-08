Дания разгромила Сан-Марино, а Словения с Северной Ирландией забили 6 на двоих в матчах квалификации Евро

Сборные Дании и Словении обыграли своих соперников в 5-м туре квалификации ЕВРО-2024. Скандинавы ожидаемо разгромили Сан-Марино, а Северная Ирландия не смогла переломить ход игры в матче со Словенией.

Дания уже к перерыву вела 3:0 в матче с Сан-Марино, в этом матче было понятно все сразу. Один гол даже пришлось отменить из-за офсайда, но скандинавы все равно забили 4-й – на 90+3. Кристиан Эриксен отличился хет-триком из голевых передач.

Дания – Сан-Марино 4:0

Голы: 26' П. Хёйбьерг, 28' Й. Мехле, 40' Й. Винд, 90+3 Ю. Поульсен

Отмененный гол: 79' М. Хьюлманд (Дания)

В перестрелке между Словенией и Северной Ирландией уже к 7-й минуте счет был 1:1, а к концу первого тайма мог быть 4:1, но один гол Словении отменили из-за офсайда. В итоге команды забили по голу во втором тайме и так и разошлись.

Словения – Северная Ирландия 4:2

Голы: 3', 56' А. Шпорар, 17' Дж. Эванс (автогол), 42' Б. Шешко – 7' А. Прайс, 53' Дж. Эванс

Отмененный гол: 36' Б. Шешко (Словения)

Теперь Дания вышла на второе место в группе Н, а Словения заняла 3-е место. У команд по 10 очков. Казахстан с 9-ю очками опустился на 4-ю строчку. Северная Ирландия с 3-мя очками остается 5-ой.