Стерлинг не планирует завершать карьеру в сборной Англии. Рахим считает, что заслуживает вызова в национальную команду

Игрок "Челси" Рахим Стерлинг намерен в будущем бороться за место в составе, несмотря на то, что Гарет Саутгейт не вызвал его на сентябрьские матчи с Украиной и Шотландией.

Стерлинга не вызывали в сборную даже после травмы Джека Грилиша. Хотя, как пишет The Telegraph, Рахим считает, что заслужил вызов в национальную команду. Однако он планирует усердно работать, чтобы в будущем вернуться в состав.

Последний раз футболист вызывался в сборную Англии на ЧМ-2022 в Катаре. Всего за сборную Англии 28-летний нападающий провел 82 поединка, забил 20 голов и отдал 27 голевых передач.