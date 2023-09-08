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Стерлинг не планирует завершать карьеру в сборной Англии. Рахим считает, что заслуживает вызова в национальную команду
Нападающий провел за сборную 82 поединка, забил 20 голов и отдал 27 голевых передач
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Игрок "Челси" Рахим Стерлинг намерен в будущем бороться за место в составе, несмотря на то, что Гарет Саутгейт не вызвал его на сентябрьские матчи с Украиной и Шотландией.
Стерлинга не вызывали в сборную даже после травмы Джека Грилиша. Хотя, как пишет The Telegraph, Рахим считает, что заслужил вызов в национальную команду. Однако он планирует усердно работать, чтобы в будущем вернуться в состав.
Последний раз футболист вызывался в сборную Англии на ЧМ-2022 в Катаре. Всего за сборную Англии 28-летний нападающий провел 82 поединка, забил 20 голов и отдал 27 голевых передач.
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