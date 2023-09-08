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Испания за тайм закинула грузинам 4 гола, но потеряла 2-х игроков из-за травм. За Фурию дебютировал 16-летний талант Барселоны
Установил рекорд
Фото: twitter.com/SEFutbol
В матче Испания - Грузия выдался жаркий первый тайм: "Фурия Роха" забила сразу 4 гола в ворота соперников, но потеряла из-за травм двух своих игроков. Преждевременно покинули поле Дани Ольмо и Марко Асенсио.
При этом вместо Асенсио на поле вышел 16-летний Ламин Ямал и установил рекорд: теперь он - самый молодой игрок в истории сборной Испании. Игрок "Барселоны" отпраздновал день рождения 57 дней назад.
На данный момент неизвестны сроки восстановления и степень тяжести травм Ольмо и Асенсио. Напомним, что последний только этим летом перешл из "Реала" в "ПСЖ".
???? OFFICIAL: Lamine Yamal is now officially the youngest player in history to play for Spain. ⭐— Football Tweet ⚽ (@Football__Tweet) September 8, 2023
He us 16 years and 57 days old. ???????? pic.twitter.com/MlosTA8nOE
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