Северная Македония – Италия. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча отбора на ЕВРО

Встреча одногруппников Украины и соседей по таблице. Этот матч начнется уже после поединка Украина – Англия, поэтому можно будет смело включать. Пока итальянцы и македонцы расположились на 3 и 4 строчках соответственно. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени в субботу, 9 сентября.

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