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Северная Македония – Италия. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча отбора на ЕВРО
Выезд для команды Спаллетти
Фото: figc.it
Встреча одногруппников Украины и соседей по таблице. Этот матч начнется уже после поединка Украина – Англия, поэтому можно будет смело включать. Пока итальянцы и македонцы расположились на 3 и 4 строчках соответственно. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени в субботу, 9 сентября.
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Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на канале MEGOGO Football 1.
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочесть на сайте отчет о матче, а также глянуть обзор опасных моментов.
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