Отбор на Евро-2024. Грузия - Испания 1:7. Историческое избиение

Испания под проливным дождем нанесла Грузии крупнейшее поражение в ее футбольной истории.

Кавказцев подвело полное отсутствие плотности в собственной штрафной. Более классные испанцы врывались в нее, а дальше - дело техники.

Мората оторвался от Квирквелии и пробил с навеса Асенсио - 0:1. Через пять минут Квирквелия уже без помощи соперников срезал в свои ворота прострел - 0:2.

Прошло еще немного времени - и Ольмо плотно приложился со средней, после чего Мората успешно сбегал в контратаку - и это уже 0:4.

3 - Álvaro Morata scored his first hat-trick for @SEFutbol (65 caps) against Georgia, taking his tally for Spain ???????? to 33 goals.



Killer. pic.twitter.com/xom56V0egV — OptaJose (@OptaJose) September 8, 2023

Надо ли описывать в деталях, что было дальше? Да, грузины забили гол престижа, но он совершенно не повлиял на общее впечатление. Испания в каждой атаке катком прохаживалась по сопернику, что логично завершилось еще тремя забитыми голами. Мората выдержал линию офсайда; Нико Уильямс обыграл двоих, но наиболее историчен гол Ламина Ямаля - таланту "Барселоны" всего 16 лет; это новый рекорд "Красной фурии"!

Хвича Кварацхелия? Кажется, его просто не было на поле. Две-три неудачных попытки пройти - и все.

Из плохих новостей у Испании сегодня только повреждения у Ольмо и Асенсио; кажется, там ушибы. Также получил травму и не доиграл матч Ираклий Азаров из "Шахтера".

В таблице после победы у Испании стало 6 очков - это на 6 меньше, чем у Шотландии, но "Фурия" имеет матч в запасе. У Грузии - 4 балла и психологическая яма, из которой выбраться будет не так и просто.

La Masia is special:



- 2020: Ansu Fati becomes Spain's youngest goalscorer ever



- 2022: Gavi becomes Spain's youngest goalscorer ever



- 2023: Lamine Yamal becomes Spain's youngest goalscorer ever pic.twitter.com/e1rFZlwrGU — Barça Universal (@BarcaUniversal) September 8, 2023

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Грузия - Испания - 1:7

Голы: Чакветадзе, 49 - Мората, 22, 40, 65, Квирквелия, 27 (автогол), Ольмо, 38, Нико Уильямс, 68

Грузия: Мамардашвили - Гочолейшвили (Сазонов, 77), Квирквелия, Кашия, Азаров (Двали, 60) - Лобжанидзе (Давиташвили, 46), Абурджания (Чакветадзе, 46), Гагнидзе (Меквабишвили, 46), Кварацхелия - Китеишвили, Микаутадзе

Испания: Симон - Карвахаль, Ле Норман, Лапорт, Гайя - Гави (Мерино, 58), Родри (Субименди, 72), Фабиан Руис - Асенсио (Нико Уильямс, 44), Мората (Хоселу, 72), Ольмо (Ямаль, 44)

Предупреждения: Абурджания, 45+1, Кашия, 50, Китеишвили, 60, Кварацхелия, 82 - Гави, 45+1, Субименди, 79