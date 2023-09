Отбор на Евро-2024. Грузия - Испания 1:7. Историческое избиение

Испания под проливным дождем нанесла Грузии крупнейшее поражение в ее футбольной истории.

Кавказцев подвело полное отсутствие плотности в собственной штрафной. Более классные испанцы врывались в нее, а дальше - дело техники.

Мората оторвался от Квирквелии и пробил с навеса Асенсио - 0:1. Через пять минут Квирквелия уже без помощи соперников срезал в свои ворота прострел - 0:2.

Прошло еще немного времени - и Ольмо плотно приложился со средней, после чего Мората успешно сбегал в контратаку - и это уже 0:4.

3 - Álvaro Morata scored his first hat-trick for @SEFutbol (65 caps) against Georgia, taking his tally for Spain ???????? to 33 goals.



