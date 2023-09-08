Словакия — Португалия 0:1. Тяжелая победа Роналду и компании в Братиславе

Неожиданно тяжелый матч для подопечных Роберто Мартинеса все же завершился победой. Они выиграли все 5 первых матчей своей группы и все еще не пропустили ни одного гола. Словаки дали бой, но на результат повлиять не смогли.

Португальцы явно проспали чуть ли не весь первый тайм и за первые 15 минут словаки несколько раз попытались воспользоваться таким состоянием своего соперника. Одним из самых активных исполнителей дебюта встречи в составе хозяев поля был вингер пражской "Спарты" Лукаш Гараслин, который прекрасно предлагал себя партнерам, а также умело разыгрывал комбинации неподалеку от штрафной площади Португалии.

На 17-й минуте гости все же создали первый по-настоящему опасный момент после ошибки от защитника Словакии Дениса Вавро, но удар от Бруну Фернандеша оказался слишком слабым и стал легкой добычей для Мартина Дубравки. Этот момент виделся скорее исключением, легкой вспышкой, которая так и не загорелась.

Да, во второй половине первого тайма давление от словаков ослабло, однако португальцы, такое впечатление, своего давления даже не начинали. Подобная пассивность на грани с сонливостью в исполнении подопечных Роберто Мартинеса откровенно удивила, особенно на фоне голодных к борьбе словаков.

Под конец первого тайма Словакия могла открывать счет после удара от Лукаша Гараслина, однако его выстрелу в ближний угол не хватило точности. Именно здесь пришло время вспомнить классическое футбольное правило и что бывает, если не забиваешь ты. Бруну Фернандеш наказал хозяев поля красивым ударом с острого угла точно под дальнюю штангу ворот Дубравки. Подобная экзекуция от полузащитника "Манчестер Юнайтед" выглядела уж слишком жестокой по отношению к старательным словакам. Именно с минимальным преимуществом гостей команды ушли на перерыв.

Во втором тайме португальцы все же покинули царство Морфея, но и словаки не думали сдаваться, продолжая систематически покалывать соперника опасными моментами. Отличный шанс был у правого вингера Ивана Шранца, впрочем удар в его исполнении был далеким от идеала. Португальцы же пытались сохранять спокойствие и искать свои моменты, держа круглого под четким контролем.

Убойный момент имел Криштиану Роналду, который необычно для себя не попал по мячу после хорошей передачи. Сразу после этого он хотел доиграть момент до конца и попал бутсой по лицу Дубравки. Главный арбитр этой встречи Гленн Нюберг простил капитана сборной Португалии и вручил лишь желтую карточку.

Впоследствии Шкриньяр пробивал головой с нескольких метров от ворот Кошты, но мяч пролетел выше. На этот момент у Португалии ответил Криштиану Роналду: он пробивал из хорошей позиции после идеального паса от Бруну Фернандеша, впрочем точно в руки Дубравке.

Как итог: тяжелая победа португальцев на классе. Они продолжают лидировать в группе J и имеют 5 побед в первых 5-ти матчах. А словаки после этого поражения остаются на втором месте с 10-ю очками в активе, впрочем, по очкам их уже догнал Люксембург, который в параллельном матче обыграл Исландию. Борьба за второе место только начинается, а первая строчка, кажется, уже забронирована за Португалией.

Отбор на Евро-2024, 5-й тур

Стадион: "Тегельне Поле" (Братислава)

Главный судья: Гленн Нюберг (Швеция)

Словакия — Португалия 0:1

Гол: Фернандеш (43)

Словакия: Дубравка — Пекарик, Вавро, Шкриньяр, Ганцко — Куцка (Бенеш, 75), Лоботка (Грошовски, 83), Дуда — Шранц (Суслов, 63), Полевка (Боженик, 63), Гараслин (Дюриш, 83)

Португалия: Кошта — Далот, Диаш, А. Силва, Канселу (Семеду, 63) — Б. Силва, Палинья, Фернандеш — Витинья (Отавиу, 63), Роналду, Леау (Нету, 62)

Предупреждения: Шранц (36), Дуда (53) — Роналду (62)