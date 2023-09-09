Отбор к Евро-2024. Косово - Швейцария 2:2. Призраки прошлого

Швейцария в этом отборе еще не проигрывала. Но задача перед командой в относительно слабой группе (Румыния, Израиль, Косово, Андорра, Беларусь) была – все матчи выиграть. По крайней мере, об этом публично декларировали сами члены сборной. И эта задача провалилась в предыдущем туре, когда Швейцария на последних минутах потеряла преимущество в два мяча над Румынией.

Как бы там ни было, а выходу из группы вряд ли что-то помешает. В ходе матча с косоварами Швейцария пыталась утвердиться в роли лидера. Забегая вперед – не совсем удачно. Но глобально это не меняет ситуацию.

Класс Швейцарии сразу очертил разницу между командами. Гости начали с двух опасных моментов (Фернандеш и Шакири), а забили с третьего. Ремо Фройлер воспользовался провалом в центре защиты соперника и увенчал голом передачу Фернандеша.

После этого, правда, провал случился и в защите Швейцарии. Милот Рашица чудом не попал в угол ворот с близкого расстояния, однако там все равно был офсайд. А вот момент Мурики нивелировал Зоммер. Позже назревало повторное противостояние между этими игроками, но футболист сборной Косово на этот раз не попал в створ.

Это были эпизоды, выбивавшиеся из общей картины матча, нарисованной швейцарскими красками. Проблема гостей состояла в том, что на волне стартовой активности они не забили второй мяч. Ибо после перерыва запал уже погас, чем не медлили воспользоваться косовары.

В начале второго тайма они приняли медленный темп, надиктованный Швейцарией. А потом постепенно повышали ставки. Мурики со своего очередного шанса не забил на 60-й минуте, но уже на 65-й – с удовольствием. Простая атака, начатая лонгболом из центра поля, увенчалась подачей Рашицы на Мурики и результативным ударом головой последнего – 1:1.

Только после этого Швейцария вернулась на тот уровень, что был в первом тайме. Вернее, попыталась вернуться. В одной из атак едва не случился самострел от защитника сборной Косово, была опасность со стандарта от Шера, но хозяева держались. До поры – до времени. Пока не "наварили".

Швейцария организовала классную атаку на 79-й минуте, но если бы Ррахмани и Мурич как следует коммуцировали между собой, то могли бы избежать автогола. Родригеш от линии поля с левого фланга отдал передачу назад под удар Фройлеру. Тот бахнул метров с 15-ти – и именно Ррахмани стал препятствием для Мурича, обусловив убийственный рикошет. Так Косово оказалось на грани провала в этом матче.

Но на самом деле о провале будут говорить в контексте Швейцарии. Как и в матче с Румынией, ей не хватало выдержки на последних секундах. Причем, гости пропустили в ходе атаки, в которой был пас пяткой в штрафной Зоммера. Принял участие в этом и Ррахмани, реабилитировавшийся за автогол. А забил неугомонный Мурики.

Глобально этот результат ничего не меняет в распределении сил. Особенно с учетом ничьей Румынии и Израиля в параллельной игре. Но для психологии косоваров – это достижение. Такая ничья куда более почетна, чем аналогичный результат с андорцами или, прости Господи, белорусами.

Отбор в Евро-2024. Группа I. Пятый тур

09.09.2023. Подгорица. Стадион "Фадиоль Вокри"

Арбитр в поле – Якоб Кехлет (Дания)

Косово – Швейцария 2:2

Голы: Мурики 65, Мурики 90+5 – Фройлер 16, Ррахмани (автогол) 79

Косово: Мурич – Войвода, Ррахмани, Алити, Пачярада – Валон Бериша (Жегрова 46), Лошай (Хадерджонаж 68), Фазлихи (Муслия 46), Бернард Бериша (Красники 46) – Мурики, Рашица (Кореница 81)

Швейцария: Зоммер – Фернандеш, Аканджи, Шер, Родригес – Фройлер (Соу 85), Закария, Джака, Шакири (Окафор 85), Амдуни (Иттес 63), Варгас (Ндое 63)

Предупреждения: Алити 39, Лошай 45, Ррахмани 80, Войвода 90+2