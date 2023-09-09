Зинченко получил третью лучшую оценку в матче Украина - Англия

В рамках 5 тура группы C квалификации к Евро-2024 сборная Украины расписала ничью с национальной командой Англии.

Лучшим игроком матча по версии аналитического портала SofaScore стал автор гола фланговый защитник Кайл Уокер. 33-летний англичанин получил оценку 7,6 баллов.

В свою очередь, лучшую оценку среди украинской сборной получил Александр Зинченко. Игру защитника "Арсенала" оценили в 7,2. Выше 7 баллов также получили Тарас Степаненко, Георгий Бущан и Виталий Буяльский.