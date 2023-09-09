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Зинченко получил третью лучшую оценку в матче Украина - Англия
Лучший балл у Кайла Уокера
Фото: Оксана Васильєва, UA-Футбол
В рамках 5 тура группы C квалификации к Евро-2024 сборная Украины
Лучшим игроком матча по версии аналитического портала SofaScore стал автор гола фланговый защитник Кайл Уокер. 33-летний англичанин получил оценку 7,6 баллов.
В свою очередь, лучшую оценку среди украинской сборной получил Александр Зинченко. Игру защитника "Арсенала" оценили в 7,2. Выше 7 баллов также получили Тарас Степаненко, Георгий Бущан и Виталий Буяльский.
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