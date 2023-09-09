Отбор на Евро-2024. Украина - Англия 1:1. Прекрасный результат

Англия впервые пропустила за пять часов, Англия впервые потеряла очки в группе, Англия прервала свою победную серию против Украины. “Сине-желтые” провели хороший матч и взяли одно очко – результат и качество игры приятно удивили, но и от Англии мы все же ожидали большего. Команда Сергея Реброва действовала качественно и дисциплинированно, и реализовала свой единственный момент в матче.

Украина практически не видела мяча в первые десять минут. Процент владения англичан составлял более 90%, но это было владение, которое не приводило ни к ударам, ни к острым моментам. Все же давление ощущалось, однако команда Реброва уверенно с ним справлялась.

С первых минут в плане на игру Англии виднелись недостатки. Вместо того, чтобы пытаться растянуть защиту сборной Украины, гости играли скучившись, иногда мешая друг другу. К примеру, Джуд Беллингем получил свободу передвижений в атаке, но его маневры не всегда понимали Маддисон и Чилвелл на левом фланге, что часто приводило к потерям.

Украина после первых десяти минут принялась выше и агрессивнее встречать Англию. Полупешеходный темп и несыгранность команды Саутгейта были заметны. Трибуны воодушевляли, и на 26-й минуте Украина провела красивую и смелую контратаку. Англия вновь легко потеряла мяч, Судаков верно оценил ситуацию, и выкатил красивый пас на Цыганкова, а вингер “Жироны” дал пас на ход Конопле – прострел в центр, и вовремя в штрафную подключился Зинченко. Новоиспеченный саудовец Хендерсон неспешно возвращался назад, позиционную ошибку допустил и Магуайр – один из лидеров лондонского “Арсенала” остался без опеки, и уложил мяч в ворота.

Забив гол, Украина вновь села глубже к своим воротам. По правде говоря, у Англии было не так много вариантов. У “трех львов” не было темпа и изобретательности, но все же оставался класса. Не видя перспектив для позиционных атак, Харри Кейн опустился в линию центральных защитников сборной Англии и из нее выполнил потрясающую диагональ на Уокера. Миколенко не успел за 34-летним соперников, не успел убрать вовремя свою пятку и Забарный. Для фулбека “Манчестер Сити” это был первый гол за Англию. Но какой же пас отдал Кейн! Это настоящее мастерство.

В перерыве Кривцов заменил Матвиенко, но в игре Украине ничего не изменилось, а Англия все же немного добавила в скорости. Были и удары – Бущан кончиками пальцев перевел в перекладину удар Сака, Кейн пробил мимо. Удавалось Украине отбиваться и после многочисленных стандартов, а в одном из моментов болгарский рефери мог, но не поставил пенальти за игру рукой в своей штрафной у Кривцова.

Могла ли Украина рассчитывать на что-то большее в этом матче? Вероятно да, поскольку это действительно был худший матч сборной Англии за долгое время. Украина в командном плане работала хорошо – но все же в индивидуальных действиях некоторых футболистов были ошибки. В частности, незаметный матч провел Яремчук, а Михаил Мудрик напротив, был часто в кадре, но многострадального вингера “Челси” просто-напросто “съел” опытный Кайл Уокер, которого смело можно называть игроком матча. Мудрик проигрывал дуэли, и паниковал, когда приближался к воротам.

Англия не наиграла на победу. Замены Саутгейта не оживили игру “трех львов”, и какого-то финального штурма у фаворита не было. 1:1 – результат, которым можно гордиться.

Отбор на Евро-2024, пятый тур. Вроцлав, “Тарчинская Арена”

Украина – Англия 1:1

Голы: Зинченко 26 – Уокер 41

Украина: Бущан – Миколенко, Матвиенко (Кривцов 46), Забарный, Конопля – Мудрик (Назарина 90), Зинченко (Буяльский 76), Степаненко, Цыганков – Судаков (Сидорчук 65) – Яремчук (Довбик 65)

Англия: Пикфорд – Чилвелл, Магуайр, Гэйи, Уокер – Беллингем (Рашфорд 66), Райс, Хендерсон – Маддисон (Фоден 66), Кейн, Сака (Галлахер 87)

Предупреждения: Степаненко 22, Яремчук 42 – Маддисон 34, Магуайр 86