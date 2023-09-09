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Отбор на Евро-2024. Украина - Англия 1:1. Прекрасный результат

Национальная сборная Украины
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(1 голосов)

Сборная Украины превзошла ожидания в игре с фаворитом группы

Отбор на Евро-2024. Украина - Англия 1:1. Прекрасный результат

Фото: UA-Футбол/Автор - Оксана Васильєва

Борис Сорокін Автор UA-Футбол
Новина українською

Англия впервые пропустила за пять часов, Англия впервые потеряла очки в группе, Англия прервала свою победную серию против Украины. “Сине-желтые” провели хороший матч и взяли одно очко – результат и качество игры приятно удивили, но и от Англии мы все же ожидали большего. Команда Сергея Реброва действовала качественно и дисциплинированно, и реализовала свой единственный момент в матче.

Украина практически не видела мяча в первые десять минут. Процент владения англичан составлял более 90%, но это было владение, которое не приводило ни к ударам, ни к острым моментам. Все же давление ощущалось, однако команда Реброва уверенно с ним справлялась.

С первых минут в плане на игру Англии виднелись недостатки. Вместо того, чтобы пытаться растянуть защиту сборной Украины, гости играли скучившись, иногда мешая друг другу. К примеру, Джуд Беллингем получил свободу передвижений в атаке, но его маневры не всегда понимали Маддисон и Чилвелл на левом фланге, что часто приводило к потерям.

Украина после первых десяти минут принялась выше и агрессивнее встречать Англию. Полупешеходный темп и несыгранность команды Саутгейта были заметны. Трибуны воодушевляли, и на 26-й минуте Украина провела красивую и смелую контратаку. Англия вновь легко потеряла мяч, Судаков верно оценил ситуацию, и выкатил красивый пас на Цыганкова, а вингер “Жироны” дал пас на ход Конопле – прострел в центр, и вовремя в штрафную подключился Зинченко. Новоиспеченный саудовец Хендерсон неспешно возвращался назад, позиционную ошибку допустил и Магуайр – один из лидеров лондонского “Арсенала” остался без опеки, и уложил мяч в ворота.

Забив гол, Украина вновь села глубже к своим воротам. По правде говоря, у Англии было не так много вариантов. У “трех львов” не было темпа и изобретательности, но все же оставался класса. Не видя перспектив для позиционных атак, Харри Кейн опустился в линию центральных защитников сборной Англии и из нее выполнил потрясающую диагональ на Уокера. Миколенко не успел за 34-летним соперников, не успел убрать вовремя свою пятку и Забарный. Для фулбека “Манчестер Сити” это был первый гол за Англию. Но какой же пас отдал Кейн! Это настоящее мастерство.

В перерыве Кривцов заменил Матвиенко, но в игре Украине ничего не изменилось, а Англия все же немного добавила в скорости. Были и удары – Бущан кончиками пальцев перевел в перекладину удар Сака, Кейн пробил мимо. Удавалось Украине отбиваться и после многочисленных стандартов, а в одном из моментов болгарский рефери мог, но не поставил пенальти за игру рукой в своей штрафной у Кривцова.

Могла ли Украина рассчитывать на что-то большее в этом матче? Вероятно да, поскольку это действительно был худший матч сборной Англии за долгое время. Украина в командном плане работала хорошо – но все же в индивидуальных действиях некоторых футболистов были ошибки. В частности, незаметный матч провел Яремчук, а Михаил Мудрик напротив, был часто в кадре, но многострадального вингера “Челси” просто-напросто “съел” опытный Кайл Уокер, которого смело можно называть игроком матча. Мудрик проигрывал дуэли, и паниковал, когда приближался к воротам.

Англия не наиграла на победу. Замены Саутгейта не оживили игру “трех львов”, и какого-то финального штурма у фаворита не было. 1:1 – результат, которым можно гордиться.

Отбор на Евро-2024, пятый тур. Вроцлав, “Тарчинская Арена”

Украина – Англия 1:1

Голы: Зинченко 26 – Уокер 41

Украина: Бущан – Миколенко, Матвиенко (Кривцов 46), Забарный, Конопля – Мудрик (Назарина 90), Зинченко (Буяльский 76), Степаненко, Цыганков – Судаков (Сидорчук 65) – Яремчук (Довбик 65)

Англия: Пикфорд – Чилвелл, Магуайр, Гэйи, Уокер – Беллингем (Рашфорд 66), Райс, Хендерсон – Маддисон (Фоден 66), Кейн, Сака (Галлахер 87)

Предупреждения: Степаненко 22, Яремчук 42 – Маддисон 34, Магуайр 86

# Команда И В Н П М РМ О
1 Англия 5 4 1 0 16-2 +14 13
2 Украина 4 2 1 1 5-5 0 7
3 Италия 2 1 0 1 3-2 +1 3
4 Северная Македония 3 1 0 2 4-11 -7 3
5 Мальта 4 0 0 4 1-9 -8 0
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В статье: Кайл Уокер Сергей Ребров Украина Англия Национальная сборная Украины Харри Кейн Александр Зинченко Национальная сборная Англии Чемпионат Европы-2024 Евро 2024 отбор на Евро-2024
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Комментарии (89)
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Vlad21 (Украина)
09.09.2023 в 21:36
Сергій Станіславович! FB!!! Україна починає відроджуватись!
Ответить
0
0
avatar
Американец 2000
09.09.2023 в 21:24
Италии проигрывать нельзя !!! Иначе грош цена этой ничьей будет !
Ответить
+1
0
dynamo kiev #1 (Charlotte )
09.09.2023 в 21:19
Молодцы Украина, хороший результат!!!
Ответить
+3
0
avatar
жажа_the_best (Харьков)
09.09.2023 в 21:15
Я предлагаю петицию бл*ть накатать прямо нашему президенту. На матч с Италией выпустить Русина вместо Яремчука. И это будет правильно!
Ответить
0
-5
megrivan (Курячі Лози)
09.09.2023 в 21:16
Русин буде ще гірше.
Ответить
+1
0
avatar
жажа_the_best (Харьков)
09.09.2023 в 21:17
Та ладно. Русин хоть убежать может и по воротам ударить.
0
-1
shtrunc (Донецк-Хайфа)
09.09.2023 в 21:24
Как вариант с заменой.
Ответить
0
0
avatar
Степан Срака
09.09.2023 в 21:13
В Мілані буде весело...
Ответить
0
-1
avatar
жажа_the_best (Харьков)
09.09.2023 в 21:12
И никто не заметил, что нет пешехода на поле, есть результат у сборной...
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+2
-6
Kaiso Vegas
09.09.2023 в 21:15
«Пішохід» може й вже не той, але ще досі може видати дуже хороші відрізки Головне – вчасно його замінювати
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+2
-1
avatar
жажа_the_best (Харьков)
09.09.2023 в 21:24
ну пусть выдает хорошие отрезки в матчах с Мальтой и Македонией. С сильными соперниками как сегодня пусть на лавке сидит!
+2
0
Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
09.09.2023 в 21:12
Мудрик адаптується
Ответить
+2
-2
Київський харків\\\\\\\'янин (Київ)
09.09.2023 в 21:12
Деградує далі.
Ответить
+2
-2
Київський харків\\\\\\\'янин (Київ)
09.09.2023 в 21:11
Нічия - це непогано, але й мали нагоду виграти. Циганков, Зінченко, Конопля, Забарний, Бущан та Степаненко зіграли добре. Миколенко, Кривцов - задовільно. Про інших коректно промовчу. Ребров добре підготував команду, також вибрав правильний план на гру, підібрав правильну обойму гравців з тих, що на ходу зараз і не травмовані, дуже гнучко вносив корективи по ходу матча і зробив вчасні і вдалі заміни, ті гравці, що вийшли не схибили і виконали настанови тренера. Дякую хлопцям за роботу, а всіх вболівальників вітаю хай і не з перемогою, але з гідним результатом!
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+4
0
shtrunc (Донецк-Хайфа)
09.09.2023 в 21:23
Выпадал только Яремчук, мяч как от стенки отскакивал.
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+3
0
Консул (Звягель )
09.09.2023 в 21:09
Яремчука не ставити. З Мудриком попрацювати по тактиці гри.
Ответить
+1
-1
TIRAN (Донецк (Украина!))
09.09.2023 в 21:13
на мудрика в идеале нужно мяч закидывать за спину защитникам, а не перед ними или уходящий в сторону боковой линии, а что-то такого не наблюдается ни в челси, ни в сборной
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+2
-2
avatar
жажа_the_best (Харьков)
09.09.2023 в 21:20
даун донецкий куда не закидывай Мудрику мяч все равно он его потеряет. Потому что оно дерево!
+1
-5
TIRAN (Донецк (Украина!))
09.09.2023 в 21:27
лажа, сх!
0
-1
shtrunc (Донецк-Хайфа)
09.09.2023 в 21:08
Tiran, кроме УПЛ ничего не смотрю)))
Ответить
0
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
09.09.2023 в 21:10
так в упл уже после 30-й минуты устают)))
Ответить
0
0
shtrunc (Донецк-Хайфа)
09.09.2023 в 21:21
Так и я устаю)))
+1
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
09.09.2023 в 21:22
так не хрен выходить!)))
0
0
Prideman (Lviv)
09.09.2023 в 21:07
Нормальний результат, але окремі люди в збірній випадкові. Наприклад Яремчук. Взагалі ніякий. Сподівабся, Ребров його не випустить з Італією
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+4
-1
avatar
Американец 2000
09.09.2023 в 21:04
Ну так вроде ничего !Не ожидал !Боролись - молодцы !
Ответить
+2
0
megrivan (Курячі Лози)
09.09.2023 в 21:04
Нічия гірше, ніж перемога, але краще, ніж поразка. Є надія, що ебров за допомоги іспанців створить гру команди. По персоналіям: Яремчук - нікчемний гравець для таких матчів; Матвієнко не тягне проти такого нападу, в пропущеному м'ячі його провини більше, ніж Миколенко. Приємно було дивитися на гру рудого, він може витіснити Тимчика. Буяльськи виглядав нормально. Всі інші - на рівні, зіграли на своїх можливостях. Поздоровляю вболівальників.
Ответить
+2
-2
shtrunc (Донецк-Хайфа)
09.09.2023 в 21:06
А докажи, что не Миколенко про..бал игрока?
Ответить
+2
-2
megrivan (Курячі Лози)
09.09.2023 в 21:13
Довести щось тобі може тільки астролог. А про цей випадок скажу, що коли атакуючий гравець набирає повну швидкість, виходячи на простір, то зупинити його можна або руками (як наслідок - можлива червона), або підстраховкою, яку мав виконати Матвієнко, але проспав. За що його Ребров у перерві зняв.
+2
-1
shtrunc (Донецк-Хайфа)
09.09.2023 в 21:15
Не убедил, Миколенко проиграл позицию, у него было время, пока мяч летел. И при чем здесь астролог, ты с ним общаешься?
Ответить
+1
-1
Romerik (YNWA)
09.09.2023 в 21:17
На мою думку тут більше Мудрик винен в голі ніж Матвієнко. З Миколою 50 на 50. Микола відтягнувся за Сакою, зайшов за ним трохи задалеко в глибину і не встиг за Вокером. А Мудрик як завжди стоїть сам по собі і нікого не пресингує, хоча мав по крайній мірі створювати видимість пресингу для Вокера. Він же його опонент як не як. Будь він біля нього, можливо той би не вбіг так
Ответить
+1
-1
Niva Vinnitsa
09.09.2023 в 21:03
Договарнячок розкатали,але всеодно приемно
Ответить
+2
-8
Prideman (Lviv)
09.09.2023 в 21:06
??? Як же бісять такі от, чуть що, відразу договірнячок. Клоун, який сенс домовлятися про нічию?
Ответить
+5
-1
Niva Vinnitsa
09.09.2023 в 21:11
Іди на..й, клоун, думай шо трусиш
0
-3
vlotko (Броди)
09.09.2023 в 21:28
Niva, так стверджує тому, що до Львова сьогодні приїхав Джонсон і привіз " сюрприз "
0
0
megrivan (Курячі Лози)
09.09.2023 в 21:08
Англійці ніколи ні з ким не домовлялись. Вони завжди грають, як справжні спортсмени, вони так виховуються.
Ответить
+4
0
avatar
жажа_the_best (Харьков)
09.09.2023 в 21:03
Если у Реброва есть мозги, на игру с Италией он не выпустит Мудрика...
Ответить
+5
-3
Prideman (Lviv)
09.09.2023 в 21:03
І Яремчука, той взагалі ніякий
Ответить
+6
-1
Грязный Гаррик (C)
09.09.2023 в 21:06
и Матвиенко
+3
-1
dynamo kiev #1 (Charlotte )
09.09.2023 в 21:18
Ну что простокваша, не проиграли украинцы, как ты этого в анонсе хотел?
+2
0
Kaiso Vegas
09.09.2023 в 21:18
У Італії немає Уолкера
Ответить
0
-1
sidor3 (Киев)
09.09.2023 в 21:02
Был вчера не прав написав что выйдут на поле и увидев Англию наложат в штаны. Молодцы. Мужики. Всех поздравляю. У нас есть сборная.
Ответить
+5
0
shtrunc (Донецк-Хайфа)
09.09.2023 в 21:05
Нахрена вы это "мужики" постоянно употребляете?
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+3
0
avatar
vr250278 (Цвіткове.Черкаська)
09.09.2023 в 21:02
Чесно , здивували наші пацани ! З взятим балом в сб . Англії !
Ответить
+5
0
avatar
Бapceлиниyc
09.09.2023 в 21:01
Англичаны и не сильно то хотели победить. Настоящего наката в конце матча не было. Так, а хули, ситуация то в группе позволяет и ничейку скатать. Очко Украине особо ничего не даёт, всё равно надо побеждать Италию. Ой, а шо это я только шо сказал, побеждать Италию? У меня шо, не все дома?
Ответить
+1
-4
shtrunc (Донецк-Хайфа)
09.09.2023 в 21:04
Как мне виделось, они с минуты 70 устали
Ответить
+1
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
09.09.2023 в 21:06
откуда там усталость? игры апл смотрел?)))
+1
-1
Kaiso Vegas
09.09.2023 в 21:11
100%, у грі з італійцями вони теж підсіли хвилини після 70ої
+1
0
sidor3 (Киев)
09.09.2023 в 21:05
Привет. Хоть сборная порадовала после выступления клубов
Ответить
+2
0
SeventyFour (Phoenix)
09.09.2023 в 21:01
Мужрик повний 0. Бій - біжи. Мозків немає
Ответить
+6
-2
shtrunc (Донецк-Хайфа)
09.09.2023 в 21:03
А у тебя есть?
Ответить
+3
-4
SeventyFour (Phoenix)
09.09.2023 в 21:05
В отличие от тебя сепара есть. Ты просрал Донбасс, а я с 14 года е@у твоих руzzких братьев
+2
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
09.09.2023 в 21:05
откуда они, если даже в этом слове делает ошибку)))
0
-3
shtrunc (Донецк-Хайфа)
09.09.2023 в 21:10
О, поцриот нарисовался! А ну аргументируй, чего я сепар?
Ответить
+2
-1
SeventyFour (Phoenix)
09.09.2023 в 21:13
Аргумент один. Вы лепите из донбасят иконы, даже если они полный отстой, вашего ахметку оббеляете, хотя все нормальные люди считают его мразью. Для тебя Донецк/Донбасс важнее всец Украины. Для тебя неважно как сегодня сыграли, ты еще твои соплеменники болеют только за кротов. Поэтому ты сепар. Факт
+1
0
shtrunc (Донецк-Хайфа)
09.09.2023 в 21:12
Ты кого-то сношаешь здесь, дурень?
Ответить
+1
-1
SeventyFour (Phoenix)
09.09.2023 в 21:14
С бутылки слезь
+1
-1
shtrunc (Донецк-Хайфа)
09.09.2023 в 21:18
Ты полный идиот, не отвечай, плиз, у тебя ума не хватит, ДАУН. Хотя нет, дауны-дети Солнца, а ты простой ДЕБИЛ.
Ответить
+1
-1
shtrunc (Донецк-Хайфа)
09.09.2023 в 21:00
Худший-Яремчук, лучший-Конопля.
Ответить
+5
-2
alex.belogubko (одесса)
09.09.2023 в 21:00
зря выпустил Сидорчука --ничья это хорошо
Ответить
+2
-3
Kaiso Vegas
09.09.2023 в 21:03
Згоден, Сидорчук взагалі наче не розумів що він уже у грі. Але, тим не менш, він не рідко опинявся у потрібному місті та заважав англійцям просувати м‘яч
Ответить
0
-2
Kaiso Vegas
09.09.2023 в 20:59
Уолкер просто сжер Мудрика, нажаль. Забраний + Кривцов – дуже класно відіграли в обороні
Ответить
+4
0
efim423 (odessa)
09.09.2023 в 21:02
потому что он не думает , бежит или финтит , ну или порит ) , однообразный пипец
Ответить
+1
0
Kaiso Vegas
09.09.2023 в 21:07
Погоджуюсь лише частково: тут, скоріше, дуже класна гра від Уокера, який не дав зіграти Мудрику у його гру. Але, дійсно, у Михайла були ситуації де можна було зіграти розумніше
+1
0
megrivan (Курячі Лози)
09.09.2023 в 21:05
Уокер може зжерти будь-кого.
Ответить
+2
0
avatar
Американец 2000
09.09.2023 в 21:14
Забарный виноват в голе - линию не выдержал - там было бы вне игры , если бы он не проспал .
Ответить
0
-2
Kaiso Vegas
09.09.2023 в 21:21
Не смішіть Ви, певно, переграли у настільний футбол коли вважаєте що у динаміці так легко тримати «лінію»
+2
-1
Зритель (Харьков)
09.09.2023 в 20:58
Підфартило, але все одне - молодці. Яремчук зараз - повне дно. М'яч від нього на 10 метрів відскакує. До виходу Довбика, по суті, грали вдесятьох.
Ответить
+6
0
Wboliwalnyk1 (Луцьк)
09.09.2023 в 20:57
Молодці
Ответить
+2
0
Romerik (YNWA)
09.09.2023 в 20:56
Тепер чекаємо, що Англія винесе другий раз італійців. А ми відберемо хоча б одну перемогу в них
Ответить
+1
0
avatar
жажа_the_best (Харьков)
09.09.2023 в 20:56
Я пишаюся нашими хлопцями. Ця нічия з рідні перемозі. Справжній подарунок для всієї України!
Ответить
+4
0
Грязный Гаррик (C)
09.09.2023 в 20:55
Вот это команда!Браво Серхио Ребров!
Ответить
+3
0
fanatSD (донецк)
09.09.2023 в 21:04
.....быстро переобулся.гнилой грязный ..... а так хотел проигрыша сборной Украины.чмо ты гнилое
Ответить
+1
-2
Грязный Гаррик (C)
09.09.2023 в 21:08
прикрывай свой рот из него воняет...
0
-1
fanatSD (донецк)
09.09.2023 в 21:19
пойди подмойся чмо.перед матчем желаешь поражения,а теперь лижешь зад.тупая вонючая грязная гнида.
0
-1
shtrunc (Донецк-Хайфа)
09.09.2023 в 21:11
Ты же писал, что 0-3 влетим.
Ответить
0
0
fanatSD (донецк)
09.09.2023 в 21:20
тварь он гнилая
0
0
efim423 (odessa)
09.09.2023 в 20:54
мудрик это пи..з..дец
Ответить
+6
-1
Лекарь (село Дарниця)
09.09.2023 в 20:54
Згоден.
Ответить
+2
0
fokstrot2009 (Харьков)
09.09.2023 в 20:59
Згоден
Ответить
+1
0
shtrunc (Донецк-Хайфа)
09.09.2023 в 21:02
Чем пи.дец? Что 2 раза мяч получил?
Ответить
0
-1
vlotko (Броди)
09.09.2023 в 21:02
"пи..з..дец" не "пи..з..дец", але Мудрик створював напруженість на лівому фланзі і англійці за ним наглядали і послаблювали тим свої позиції.
Ответить
+2
-1
Лекарь (село Дарниця)
09.09.2023 в 20:53
Чудовий для нас результат. Молодці
Ответить
+6
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
09.09.2023 в 20:53
отскочили
Ответить
0
-6
Лекарь (село Дарниця)
09.09.2023 в 20:54
Так, у нас було 2 варіанти. Програти, або відскочити. Добре, що відскочили
Ответить
+4
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
09.09.2023 в 20:56
с такой "техникой" игроков, запутывающихся в собственных ногах, это равносильно победе))
+3
-1
Romerik (YNWA)
09.09.2023 в 20:59
Скоріше витерпіли. Не сказав би, що англійці багато моментів мали. Хоча і в нас було 0
Ответить
+1
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
09.09.2023 в 21:00
так лаз же ж))
+1
-1
avatar
Американец 2000
09.09.2023 в 21:08
Да , повезло англичанам - отскочили )))
Ответить
0
-1
Cassid (Kiev)
09.09.2023 в 20:53
Молодцы
Ответить
+5
0

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