Украина - вторая, Англия - первая. Турнирное положение в группе С

Украина сегодня вничью сыграла с Англией 1:1. "Желто-синие" занимают вторую строчку в группе С отбора к Евро-2024 после четырех поединков. Две победы, одна ничья и одно поражение. Всего 7 баллов.

После этого матча сборная "трех львов" продолжает занимать первую позицию. Англия сыграла уже 5-ю игру, из которых выиграла 4 и однажды провела ничейный поединок.

Третьей идет Италия с 3 очками. Сейчас подопечные Лучано Спаллетти приняли участие только в двух турах. То же количество баллов у Северной Македонии, но они сыграли 3 матча.

Последняя строчка у сборной Мальты. Четыре игры - четыре поражения.

Следующий поединок сборная Украины проведет против Италии во вторник, 12 сентября.