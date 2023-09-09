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Украина - вторая, Англия - первая. Турнирное положение в группе С
Но Италия имеет матчи в запасе
Фото: UA-Футбол/Автор - Оксана Васильєва
Украина сегодня вничью сыграла с Англией 1:1. "Желто-синие" занимают вторую строчку в группе С отбора к Евро-2024 после четырех поединков. Две победы, одна ничья и одно поражение. Всего 7 баллов.
После этого матча сборная "трех львов" продолжает занимать первую позицию. Англия сыграла уже 5-ю игру, из которых выиграла 4 и однажды провела ничейный поединок.
Третьей идет Италия с 3 очками. Сейчас подопечные Лучано Спаллетти приняли участие только в двух турах. То же количество баллов у Северной Македонии, но они сыграли 3 матча.
Последняя строчка у сборной Мальты. Четыре игры - четыре поражения.
Следующий поединок сборная Украины проведет против Италии во вторник, 12 сентября.
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