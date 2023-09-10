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Шотландия уже в сентябре может официально выйти на Евро-2024. Сама сборная в этом месяце в отборе больше не сыграет
Интересная ситуация в группе А
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Во вторник, 12-го сентября, состоятся очередные матчи отбора к Евро-2024 в группе А. В турнирной таблице сформировалась очень интересная ситуация. Сборная Шотландии лидирует с максимальным показателем – пять побед в пяти турах. Второй идет Испания с шестью баллами. Далее – Норвегия и Грузия.
Две последние сборные играют между собой. Ничья в этом матче будет означать, что и для Грузии, и для Норвегии недостижимой будет Шотландия. Таким образом, может сложиться ситуация, при которой Шотландия выйдет на Евро уже в этом месяце, хотя квалификационных матчей у этой сборной в сентябрьском календаре больше нет.
Выход Шотландии на чемпионат Европы может высвободить одно из двух необходимых мест для сборной Украины на пути к плей-офф квалификации на случай, если команда Реброва в своей группе финиширует ниже второго места. Также в очереди на плей-офф выше Украины находятся Финляндия, Сербия, Босния и Герцеговина и Израиль. Нужен выход на Евро-2024 еще как минимум одной из этих сборных напрямую через квалификационный этап.
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|Шотландия
|5
|5
|0
|0
|12-1
|+11
|15
|2
|Испания
|3
|2
|0
|1
|10-3
|+7
|6
|3
|Норвегия
|4
|1
|1
|2
|5-7
|-2
|4
|4
|Грузия
|4
|1
|1
|2
|4-11
|-7
|4
|5
|Кипр
|4
|0
|0
|4
|2-11
|-9
|0
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