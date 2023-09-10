Шотландия уже в сентябре может официально выйти на Евро-2024. Сама сборная в этом месяце в отборе больше не сыграет

Во вторник, 12-го сентября, состоятся очередные матчи отбора к Евро-2024 в группе А. В турнирной таблице сформировалась очень интересная ситуация. Сборная Шотландии лидирует с максимальным показателем – пять побед в пяти турах. Второй идет Испания с шестью баллами. Далее – Норвегия и Грузия.

Две последние сборные играют между собой. Ничья в этом матче будет означать, что и для Грузии, и для Норвегии недостижимой будет Шотландия. Таким образом, может сложиться ситуация, при которой Шотландия выйдет на Евро уже в этом месяце, хотя квалификационных матчей у этой сборной в сентябрьском календаре больше нет.

Выход Шотландии на чемпионат Европы может высвободить одно из двух необходимых мест для сборной Украины на пути к плей-офф квалификации на случай, если команда Реброва в своей группе финиширует ниже второго места. Также в очереди на плей-офф выше Украины находятся Финляндия, Сербия, Босния и Герцеговина и Израиль. Нужен выход на Евро-2024 еще как минимум одной из этих сборных напрямую через квалификационный этап.