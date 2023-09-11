Петраков: Ключом к победе Армении над Хорватией может стать поддержка болельщиков

Главный тренер сборной Армении Александр Петраков поделился ожиданиями от матча отбора Евро-2024 против команды Хорватии.

"Мы работаем над реабилитацией, на это направлены все наши врачи, массажисты, даже обучение. Мы также получаем данные от системы GPS, которая расшифровывает и понимает физическую форму игроков, а что касается второго вопроса, то ключом к победе может стать то, что мы играем дома при поддержке болельщиков, и наша самоотверженность игре будет не менее важна, а также фактор удачи.

Я доволен игрой своих игроков, а также их подходом к работе. Кто будет капитаном в отсутствие Вараздата Арояна? Увидите. Раньше был другое правило, капитаном был футболист, сыгравший больше всего матчей в сборной Армении, я предложил его изменить, они согласились", - сказал Петраков.