Отбор на Евро-2024. Армения - Хорватия 0:1. Несоизмеримая разница в классе

Сборная Хорватия на классе переиграла сборную Армении, и вышла на первое место в группе D. Гости имели полное преимущество, создали семь голевых моментов проти нуля у Армении, но команда Златко Далича подвела реализация. Единственный гол удалось забить после углового.

Преимущество Хорватии проявлялось скорее не в доминировании у чужих ворот, а в контроле. Просто фантастический матч провел Лука Модрич. Казалось бы, тебе 38 лет, за плечами Золотой мяч, победы в Лиге чемпионов, чемпионате Испании, финал Кубка мира – как с этим может сравниться отборочный матч с Арменией? Но капитан сборной Хорватии провел просто образцовые 90 минут – через Модрича шла вся атакующая игра гостей и ветеран удерживал воедино структуры своей команды.

Хорватия могла выигрывать с разгромным счетом, но Перишич, Петкович и Крамарич допускали удивительные промахи, несколько раз мяч прокатывался в сантиметрах от каркас ворот сборной Армении, в других случаях вступал в игру Чанчаревич.

Единственный гол стал делом случая. Угловой Модрича, мяч попал в Петковича, от него в защитника сборной Армении, и затем уже рефлекторно успел выставить ногу Крамарич. После длинной паузы на VAR Клеман Тюрпен засчитал гол.

Армения делала все, что могла, Петраков крестился после промахов Хорватии, и просил помощи у трибун, но все же его команда объективно не смогла справиться с подопечными Далича, которые не позволили себе расслабиться ни на секунду.

Хорватия вышла на первое место, сыграв на матч меньше Турции и Армении.

Ереван, “Республиканский стадион имени Вазгена Саркисяна”

Отбор на Евро-2024, группа D, шестой тур

Армения – Хорватия 0:1

Гол: Крамарич 13

Армения: Чанчаревич – Чалишир, Арутюнян, Мкртчян – Дашян, Сперцян, Иву (Оганесян 58), Тикнизян – Бичахчян (Серобян 58), Ранос (Бриаско 68), Селараян

Хорватия: Ливакович – Баришич, Гвардиол, Сутало, Станишич – Иванушец (Майер 74), Брозович, Модрич – Перишич, Петкович (Муса 84), Крамарич (Пашалич 69)

Предупреждения: Гвардиол 21, Станишич 29