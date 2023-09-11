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Отбор на Евро-2024. Армения - Хорватия 0:1. Несоизмеримая разница в классе
Хорватия могла забивать больше
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Сборная Хорватия на классе переиграла сборную Армении, и вышла на первое место в группе D. Гости имели полное преимущество, создали семь голевых моментов проти нуля у Армении, но команда Златко Далича подвела реализация. Единственный гол удалось забить после углового.
Преимущество Хорватии проявлялось скорее не в доминировании у чужих ворот, а в контроле. Просто фантастический матч провел Лука Модрич. Казалось бы, тебе 38 лет, за плечами Золотой мяч, победы в Лиге чемпионов, чемпионате Испании, финал Кубка мира – как с этим может сравниться отборочный матч с Арменией? Но капитан сборной Хорватии провел просто образцовые 90 минут – через Модрича шла вся атакующая игра гостей и ветеран удерживал воедино структуры своей команды.
Хорватия могла выигрывать с разгромным счетом, но Перишич, Петкович и Крамарич допускали удивительные промахи, несколько раз мяч прокатывался в сантиметрах от каркас ворот сборной Армении, в других случаях вступал в игру Чанчаревич.
Единственный гол стал делом случая. Угловой Модрича, мяч попал в Петковича, от него в защитника сборной Армении, и затем уже рефлекторно успел выставить ногу Крамарич. После длинной паузы на VAR Клеман Тюрпен засчитал гол.
Армения делала все, что могла, Петраков крестился после промахов Хорватии, и просил помощи у трибун, но все же его команда объективно не смогла справиться с подопечными Далича, которые не позволили себе расслабиться ни на секунду.
Хорватия вышла на первое место, сыграв на матч меньше Турции и Армении.
Ереван, “Республиканский стадион имени Вазгена Саркисяна”
Отбор на Евро-2024, группа D, шестой тур
Армения – Хорватия 0:1
Гол: Крамарич 13
Армения: Чанчаревич – Чалишир, Арутюнян, Мкртчян – Дашян, Сперцян, Иву (Оганесян 58), Тикнизян – Бичахчян (Серобян 58), Ранос (Бриаско 68), Селараян
Хорватия: Ливакович – Баришич, Гвардиол, Сутало, Станишич – Иванушец (Майер 74), Брозович, Модрич – Перишич, Петкович (Муса 84), Крамарич (Пашалич 69)
Предупреждения: Гвардиол 21, Станишич 29
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|Хорватия
|4
|3
|1
|0
|9-1
|+8
|10
|2
|Турция
|5
|3
|1
|1
|8-6
|+2
|10
|3
|Армения
|5
|2
|1
|2
|8-7
|+1
|7
|4
|Уэльс
|4
|1
|1
|2
|4-7
|-3
|4
|5
|Латвия
|4
|0
|0
|4
|3-11
|-8
|0
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