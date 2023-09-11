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Италия – Украина. АУДИО онлайн трансляция отбора на ЕВРО 2024
Большой вызов для команды Реброва
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Команда UA-Футбол прокомментирует матч сборной Украины в квалификации к Евро-2024.
Национальная сборная Украины в первом матче сентября смогла отстоять ничью с Англией. Но это было только первое испытание для "желто-синих". Во вторник нашу команду ожидает, возможно, главный матч квалификации на Чемпионат Европы 2024. У "Скуадры Адзурры" пока лишь одна победа в трех матчах отбора и третье место таблицы. Следим за противостоянием вместе с нашей бесплатной аудио трансляцией и держим кулаки за команду Сергея Реброва.
АУДИО трансляция поединка начнется во вторник, 12 сентября, в 21:35 по киевскому времени.
Комментатор и режиссер трансляции: Александр Рыженко
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