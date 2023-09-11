Италия – Украина. АУДИО онлайн трансляция отбора на ЕВРО 2024

Команда UA-Футбол прокомментирует матч сборной Украины в квалификации к Евро-2024.

Национальная сборная Украины в первом матче сентября смогла отстоять ничью с Англией. Но это было только первое испытание для "желто-синих". Во вторник нашу команду ожидает, возможно, главный матч квалификации на Чемпионат Европы 2024. У "Скуадры Адзурры" пока лишь одна победа в трех матчах отбора и третье место таблицы. Следим за противостоянием вместе с нашей бесплатной аудио трансляцией и держим кулаки за команду Сергея Реброва.

АУДИО трансляция поединка начнется во вторник, 12 сентября, в 21:35 по киевскому времени.

Комментатор и режиссер трансляции: Александр Рыженко