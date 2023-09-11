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Отбор Евро-2024. Уэльс не без проблем, но обыграл Латвию
Латыши потрепали нервы условным фаворитам
Getty Images/Global Images Ukraine
В группе D отбора
Впрочем, матч не оказался такой уже легкой прогулкой для валлийцев, которые с большим трудом получили желаемый результат.
Гости уверенно начали, прижали балтийцев и постепенно поджимали, забив все-таки свой гол на 29-й минуте с пенальти.
Вот только после этого и Уэльс расслабился, и Латвия поджала темп – в концовке первого тайма хозяева создали несколько очень хороших моментов и валлийцам откровенно повезло, что мяч так и не оказался в воротах.
После перерыва латыши продолжали играть первым номером, хоть и бесхитростно, но нагружали оборону и кипера соперника с флангов, но так и не забили.
А вот валлийцы уже в самой концовке компенсированного времени свой второй забили – Брукс в контре эфектно перекинул кипера.
2:0, для Уэльса - у Латвии 0 очков после пяти матчей (хоть и не всегда по игре), у валлицев после пяти матчей 7 баллов, и борьба за первые два места в группе будет очень напряженная.
Латвия – Уэльс 0:2
Голы: Рэмзи (29, пен), Брукс (90+6)
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