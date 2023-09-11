Отбор Евро-2024. Уэльс не без проблем, но обыграл Латвию

В группе D отбора Евро-2024 кризисная сборная Латвии принимала Уэльс и потерпела уже пятое поражение в отборочном турнире.

Впрочем, матч не оказался такой уже легкой прогулкой для валлийцев, которые с большим трудом получили желаемый результат.

Гости уверенно начали, прижали балтийцев и постепенно поджимали, забив все-таки свой гол на 29-й минуте с пенальти.

Вот только после этого и Уэльс расслабился, и Латвия поджала темп – в концовке первого тайма хозяева создали несколько очень хороших моментов и валлийцам откровенно повезло, что мяч так и не оказался в воротах.

После перерыва латыши продолжали играть первым номером, хоть и бесхитростно, но нагружали оборону и кипера соперника с флангов, но так и не забили.

А вот валлийцы уже в самой концовке компенсированного времени свой второй забили – Брукс в контре эфектно перекинул кипера.

2:0, для Уэльса - у Латвии 0 очков после пяти матчей (хоть и не всегда по игре), у валлицев после пяти матчей 7 баллов, и борьба за первые два места в группе будет очень напряженная.

Латвия – Уэльс 0:2

Голы: Рэмзи (29, пен), Брукс (90+6)