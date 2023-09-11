Отбор к ЧЕ-2024. Исландия переиграла Боснию и Герцеговину

Португалия фактически гарантировала себе выход на Евро-2024, остается вопрос со второй позицией. Вряд ли это будет Исландия или Босния и Герцеговина. У балканской сборной если и были какие-то шансы, то они растаяли после минимального поражения в Рейкьявике.

Отбор на Евро-2024, группа J, шестой тур. Рейкьявик, “Лейгартальсветлюр”

Исландия – Босния и Герцеговина 1:0

Гол: Финнбогасон 90+1