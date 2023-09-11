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Отбор к ЧЕ-2024. Исландия переиграла Боснию и Герцеговину
Единственный гол был забит в конце матча
Фото: twitter.com/footballicelandАвтор - невідомий
Португалия фактически гарантировала себе выход на Евро-2024, остается вопрос со второй позицией. Вряд ли это будет Исландия или Босния и Герцеговина. У балканской сборной если и были какие-то шансы, то они растаяли после минимального поражения в Рейкьявике.
Отбор на Евро-2024, группа J, шестой тур. Рейкьявик, “Лейгартальсветлюр”
Исландия – Босния и Герцеговина 1:0
Гол: Финнбогасон 90+1
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