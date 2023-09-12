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Тренер сборной Люксембурга ушел в раздевалку при счете 0:8 в матче с Португалией, когда вернулся, соперник забил еще
Тренер сборной Люксембурга ушел в раздевалку, не дожидаясь конца игры с Португалией
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Will Palmer/Sportsphoto/Allstar
Сборная Люксембурга потерпела разгромное поражение от команды Португалии в матче квалификации Евро-2024 - 0:9.
После восьмого гола португальцев главный тренер команды Люксембурга Люк Хольц ушел в раздевалку. Через несколько минут он вернулся и увидел, как Жоау Феликс забивает девятый мяч.
Сборная Люксембурга занимает 3-е место в группе J, набрав 10 очков после 6 туров. Португалия лидирует с 18 баллами, второй идет Словакия (13 очков).
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