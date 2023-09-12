Австрия разгромила Швецию и фактически оставила скандинавов за бортом Евро-2024

Швеция провела великолепный первый тайм, но, складывается впечатление, забыла выйти на поле после перерыва. Два гола австрийцев в начале второго тайма решили судьбу всего противостояния.

Достаточно драйвовое начало матча было прогнозируемым, учитывая турнирное положение команд, желание шведов зацепиться за вторую строчку, а также желание австрийцев ликвидировать своего главного конкурента за выход из группы.

За первые 20 минут мы увидели настоящую перестрелку, которая началась ударом от Штефана Поша выше ворот. Ответил на это своим выстрелом нападающий "Спортинга" Виктор Дьокереш, впрочем Александер Шлагер был на месте. Впоследствии Исак снова проверил голкипера австрийцев кивком головой после мастерского паса от Форсберга, Шлагер спас. Затем настало время Марселя Забитцера: мощный удар из-за пределов штрафной площади прилетел точно в руки Робину Ольсену.

На попытку от Кулушевски, после которой мяч пролетел рядом со штангой, ответил Марко Арнаутович своим ударом, однако он был заблокирован. Шведский представитель английского "Уотфорда" Кен Сема на 17-й минуте прекрасно поддержал атаку и отдал идеальную подачу на Дьокереша, но и здесь голкипер австрийцев помешал открыть счет.

Все вышеописанные события произошли за первые 20 минут встречи, после чего команды взяли своеобразный тайм-аут, переведя игру в центр поля. Однако "отдыхали" подопечные Андерссона и Рангника лишь 10 минут.

Эмоциональная заряженность шведов продолжила находить свое воплощение на футбольном поле и они начали явно превосходить своего соперника. В составе скандинавов хотелось бы отметить двух представителей АПЛ — Деяна Кулушевски и Александера Исака. Именно передачи первого и открывания второго держали австрийцев в постоянном напряжении. Несмотря на игровое преимущество шведов, в первом тайме пробить Александера Шлагера они так и не смогли.

На вторую половину встречи Ральф Рангник сделал необходимые изменения и его подопечные начали больше держать мяч в собственных ногах. Австрийцы сделали все, чтобы их соперник потерял бдительность. Как оказалось, шведы настолько ее потеряли, что в дебюте второго тайма пропустили сразу два гола.

Сначала Штефан Пош сделал идеальную подачу в штрафную, на которую откликнулся Михаэль Грегорич. Точный удар головой в угол ворот, очень просто и прозаично. А еще через три минуты после ошибки от Хина Забитцер вывел Марко Арнаутовича на ударную позицию и форвард "Интера" хладнокровно прошил Робина Ольсена. Неожиданное начало от гостей, учитывая события первой половины встречи.

После такого холодного душа шведы оправиться не смогли. Они бросили все силы в атаку, раскрывая позади слишком большие зоны, которыми начали пользоваться их соперники. После одной из контратак в штрафной площадке был сбит Филипп Мвене. Это пенальти, которое четко реализовал Марко Арнаутович, фактически похоронив все надежды Швеции на Евро-2024. На 90-й минуте Хольм все же сумел отквитать один гол, который уже мало на что влиял.

Австрия остается на втором месте, у них равное количество очков с бельгийцами — по 13, именно между этими командами разгорится борьба за первое место группы F. А шведы, на счету которых всего 6 очков, попрощались со своими планами посетить Германию летом 2024-го.

Отбор на Евро-2024, 6-й тур

Стадион: "Френдс Арена" (Стокгольм)

Главный судья: Сердар Гезюбююк (Нидерланды)

Швеция – Австрия 1:3

Голы: Гольм (90) – Грегорич (53), Арнаутович (56; 69, с пенальти)

Швеция: Ольсен — Вальквист (Гольм, 75), Хин, Линделеф, Сема — Кулушевски, Каюсте (Классон, 75), Экдаль (Густафссон, 64), Форсберг (Карлссон, 64) — Декереш, Исак (Куайсон, 83)

Австрия: Шлагер — Пош, Линхарт, Алаба, Мвене (Вебер, 72) — Лаймер (Зайдль, 87), Зайвальд, Шлагер (Гриллич, 87), Забитцер — Арнаутович (Виммер, 72), Грегорич (Онисиво, 83)

Предупреждения: Мвене (45)