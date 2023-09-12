Северная Македония выигрывает у Мальты и сравнивается по очкам с Украиной

Сборная Северной Македонии одержала выездную победу над Мальтой (2:0). Гости набрали важные 3 очка и сравнялись с Украиной и Италией по баллам в группе.

Теперь у Северной Македонии –7 баллов. Столько же у Украины и Италии. Преимущество "Адзурри" в том, что у них матч в запасе с англичанами.

Северная Македония – Мальта 2:0

Голы: 5' Э. Эльмас, 41' Й. Манев

Впереди у Северной Македонии матчи против Украины, Италии и Англии.