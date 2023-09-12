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Северная Македония выигрывает у Мальты и сравнивается по очкам с Украиной
У трех команд в группе по 7 очков
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Matteo Ciambelli/DeFodi Images
Сборная Северной Македонии одержала выездную победу над Мальтой (2:0). Гости набрали важные 3 очка и сравнялись с Украиной и Италией по баллам в группе.
Теперь у Северной Македонии –7 баллов. Столько же у Украины и Италии. Преимущество "Адзурри" в том, что у них матч в запасе с англичанами.
Северная Македония – Мальта 2:0
Голы: 5' Э. Эльмас, 41' Й. Манев
Впереди у Северной Македонии матчи против Украины, Италии и Англии.
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