У игрока Шахтера ассист, Холанд и Эдегор забивали. Норвегия - Грузия 2:1. Видео голов и обзор матча

Вероятнее всего, ни одна из этих сборных не выйдет на чемпионат Евро-2024 напрямую. У Норвегии еще есть определенные шансы на плей-офф. В группе А лидерами являются шотландцы, которые победили во всех пяти матчах, испанцы сыграли на матч меньше, в активе пиренейцев 9 очков, Норвегия в своем активе после пяти сыгранных матчей имеет 7 очков, у грузин лишь 4.

Отбор к ЧЕ-2024

12.09.2023. Осло. "Улеволл"

Норвегия - Грузия 2:1

Голы: Холанд 25, Эдегор 33 - Зивзивадзе 90+1