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У игрока Шахтера ассист, Холанд и Эдегор забивали. Норвегия - Грузия 2:1. Видео голов и обзор матча
Норвегия в своем активе после пяти сыгранных матчей имеет 7 очков, у грузин лишь 4
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Вероятнее всего, ни одна из этих сборных не выйдет на чемпионат Евро-2024 напрямую. У Норвегии еще есть определенные шансы на плей-офф. В группе А лидерами являются шотландцы, которые победили во всех пяти матчах, испанцы сыграли на матч меньше, в активе пиренейцев 9 очков, Норвегия в своем активе после пяти сыгранных матчей имеет 7 очков, у грузин лишь 4.
Отбор к ЧЕ-2024
12.09.2023. Осло. "Улеволл"
Норвегия - Грузия 2:1
Голы: Холанд 25, Эдегор 33 - Зивзивадзе 90+1
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