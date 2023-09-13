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Томас Мюллер: Приятно, когда побеждаешь Францию. Но не стоит переоценивать этот матч
Сборная Германии прервала свою безвыигрышную серию
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Нападающий сборной Германии Томас Мюллер прокомментировал победу над Францией (2:1) в товарищеском матче.
«Знали, что нам придется много бегать. Франция — команда, создающая впечатление, что с ней можно играть, они иногда отдают мяч сопернику намеренно. Наш быстрый гол пошел нам на пользу. Мы знали, что нам предстоит многое сделать. Эта негативная серия далась нам нелегко, расставание в конце недели с Ханси Фликом было сумасшедшим.
Мы также должны поздравить Руди Феллера, Ханнеса Вольфа и Сандро Вагнера. Мы были вознаграждены в нужное время. Приятно, когда побеждаешь Францию. Но не стоит переоценивать этот матч, впереди у нас еще долгий путь. Это был небольшой момент эмоционального освобождения», — цитирует L'Equipe Мюллера.
Сборная Германии прервала свою безвыигрышную серию. Команда не могла победить на протяжении пяти матчей подряд.
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