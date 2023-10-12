Австрия - Бельгия. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча отбора на Евро-2024

В матче седьмого тура отбора на Евро 2024 встречаются лидеры группы F: Австрия и Бельгия. Матч состоится 13 октября в Вене на "Эрнст Хаппель" в 21.45. Команды уже решили задачу с выходом на Евро, осталось выяснить, кто какое в итоге займет место.

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Обе сборные идут без поражений, хотя из достойных соперников здесь только Швеция, которую австрийцы обыграли в последнем матче. Бельгия в сентябре разобралась с аутсайдерами, и не сказать, что без проблем, с Азербайджаном пришлось помучиться. Текстовая онлайн-трансляция - матч-центр UA-Футбол>>>