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Отбор на Евро-2024. Полный провал команды Петракова в Латвии
Именно сейчас армяне проиграли главному аутсайдеру группы
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Отборочный турнир на Евро-2024. Группа D
Рига. "Сконто"
Латвия - Армения 2:0
Голы: Я. Икауникс 39, Балодис 68
Латвия: Озольс, Савальникс (Сорокинс 88), Ошс, Балодис, Циганикс, Яунземс (Д. Икауникс 88), Эмсис, Савельевс, Я. Икауникс, Дашкевичс (Дубра 55), Ульдрикис (Регза 82)
Армения: Чанчаревич, Г. Арутюнян, Ароян, Мкртчян (Рамос 59), Дашян, Иву, Сперцян, Тикнизян, Барсегян (Севикян 69), Бриаско (Серобян 69), Селараян (Бичахчян 82)
Предупреждения: Ошс 31, Эмсис 65 - Ароян 31
Удаление: Ошс 52 (вторая желтая)
Главный арбитр: Раде Обренович (Словения)
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