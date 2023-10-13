ЕВРО-2024 - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Нидерланды – Франция. АУДИО онлайн трансляция матча отбора на ЕВРО-2024
Альтернативный комментарий или звук для тех, кто не будет иметь возможности посмотреть поединок
Getty Images / Global Images Ukraine
UA-Футбол организует комментарий поединка квалификации на чемпионат Европы между сборными Нидерландов и Франции.
Встреча лидеров группы. Правда, Если Франция находится на комфортном расстоянии от своих преследователей, то у Нидерландов еще есть нерешенный вопрос с Грецией (равное количество очков, но у голландцев матч в запасе). Помогут ли домашние стены "Оранье"? Забьет ли Мбаппе? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.
АУДИО трансляция поединка начнется в субботу, 13 октября – в 21:40 по киевскому времени.
Комментатор: Владимир Зуев
Режиссер трансляции: Влад Петрушевский
Популярное сейчас
- Полесье обещает завершить реконструкцию своего нынешнего стадиона и продолжает строить клубную арену
- Агент рассказал, почему два 18-летних украинца выбрали Динамо, а не Чемпионшип
- Определились все участники 1/4 финала Кубка Украины
- Латвия - Армения. Анонс и прогноз матча отбора Евро-2024 на 12.10.2023
- Роскошная модель променяла одного из лучших бомбардиров Бундеслиги на сына Шумахера. ФОТО
- Красотка дня. Фантастическая жена защитника сенсационного Полесья. ФОТО