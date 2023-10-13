Нидерланды – Франция. АУДИО онлайн трансляция матча отбора на ЕВРО-2024

UA-Футбол организует комментарий поединка квалификации на чемпионат Европы между сборными Нидерландов и Франции.

Читайте также Адриен Рабьо: Золотой мяч должен получить Мбаппе или Холанд

Встреча лидеров группы. Правда, Если Франция находится на комфортном расстоянии от своих преследователей, то у Нидерландов еще есть нерешенный вопрос с Грецией (равное количество очков, но у голландцев матч в запасе). Помогут ли домашние стены "Оранье"? Забьет ли Мбаппе? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.

АУДИО трансляция поединка начнется в субботу, 13 октября – в 21:40 по киевскому времени.

Комментатор: Владимир Зуев

Режиссер трансляции: Влад Петрушевский