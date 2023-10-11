Италия
Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Адриен Рабьо: Золотой мяч должен получить Мбаппе или Холанд
Полузащитник сборной Франции высказал мнение о претендентах на Золотой мяч
Фото: twitter.com/equipedefrance
Адриен Рабьо высказался о претендентах на получение "Золотого мяча".
"Много слышу, что "Золотой мяч" получит Месси. Но на спортивном уровне его должны разыграть Килиан Мбаппе и Эрлинг Холанд. Все зависит от критериев, по поводу которых никогда нет одного мнения. Но получить его должен кто-то из этих двух", - сказал полузащитник "Ювентуса" и сборной Франции.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
По теме
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:rmcsport
Популярное сейчас
- УЕФА отменил допуск россиян, Азар завершил карьеру, футболисты против комендантского часа. Главные новости за 10 октября
- Президент Мариуполя рассказал о бюджетах и зарплатах во Второй лиге
- Бражко: Удивился, когда мне позвонил агент и рассказал об интересе Торино
- Гвардиола на вопрос о работе в Ювентусе: Очень нравится Италия, часто туда езжу
- Красотка дня. Фантастическая жена защитника сенсационного Полесья. ФОТО
- Красотка дня. Роскошная жена звездного супербомбардира Антверпена. ФОТО
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
2 500 грн