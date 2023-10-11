Адриен Рабьо: Золотой мяч должен получить Мбаппе или Холанд

Адриен Рабьо высказался о претендентах на получение "Золотого мяча".

"Много слышу, что "Золотой мяч" получит Месси. Но на спортивном уровне его должны разыграть Килиан Мбаппе и Эрлинг Холанд. Все зависит от критериев, по поводу которых никогда нет одного мнения. Но получить его должен кто-то из этих двух", - сказал полузащитник "Ювентуса" и сборной Франции.